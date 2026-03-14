Transport public : une nouvelle cargaison de 568 bus réceptionnée au port d’Alger

Une nouvelle étape vient d’être franchie dans le programme de modernisation du transport public en Algérie. Une cargaison de 568 bus de différents types a été réceptionnée ce samedi au port d’Alger, dans le cadre du programme national visant à renforcer et renouveler le parc de transport de voyageurs.

Cette opération s’inscrit dans la mise en œuvre du programme lancé par le président de la République, également chef suprême des Forces armées et ministre de la Défense nationale, qui prévoit l’importation de 10 000 nouveaux bus destinés à moderniser la flotte nationale dédiée au transport des passagers.

La réception de ces nouveaux véhicules a été supervisée par la Direction des industries militaires du ministère de la Défense nationale, à travers l’Entreprise de développement de l’industrie automobile relevant de la deuxième région militaire.

Selon les informations communiquées, 568 bus de différents modèles ont été livrés dans ce cadre au port d’Alger. Cette livraison fait partie d’un programme global portant sur 6 800 bus qui doivent être réceptionnés auprès de partenaires étrangers, notamment d’Allemagne et de Chine.

Ce projet vise à renforcer les capacités de transport public à travers le pays, tout en améliorant les conditions de déplacement des citoyens et en modernisant un parc de véhicules jugé vieillissant dans plusieurs régions.

Les autorités ont également indiqué que les opérations de réception des bus se poursuivront dans les prochains jours, afin de compléter progressivement les quantités prévues dans ce programme d’importation.

À terme, ces nouvelles acquisitions devraient contribuer à améliorer la qualité du service de transport urbain et interurbain, tout en soutenant les efforts engagés par l’État pour moderniser les infrastructures et les moyens de transport à l’échelle nationale.

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Transport urbain en Algérie : la distribution des nouveaux bus va commencer dans ces wilayas

Le transport urbain en Algérie s’apprête à connaître un renforcement notable dans les prochains jours. Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et des Transports, Saïd Sayoud, a annoncé devant les députés le lancement imminent de la distribution de nouveaux bus importés destinés à améliorer la mobilité dans plusieurs régions du pays.

Cette annonce a été faite lors d’une séance plénière consacrée aux questions orales au Parlement. L’opération s’inscrit dans une stratégie plus large de renouvellement et de modernisation du parc national de transport urbain, afin de mieux répondre aux besoins croissants des citoyens en matière de déplacements.

Les autorités entendent ainsi adapter l’offre de transport aux réalités de chaque région du pays, qu’il s’agisse de grandes villes, de zones montagneuses ou encore de régions sahariennes où les contraintes de mobilité sont différentes.

Selon les précisions apportées par le ministre, la distribution des nouveaux bus débutera dans les prochains jours et concernera dans un premier temps plusieurs grandes wilayas où la demande en transport public est particulièrement élevée.

Les premières régions qui devraient bénéficier de ces bus sont :

Annaba

Constantine

Alger

Oran

Sétif

Le déploiement se poursuivra ensuite progressivement vers d’autres wilayas. Les autorités visent ainsi une couverture comprise entre 50 et 60 % des wilayas du pays d’ici la fin du mois de mars.

Des bus de différentes capacités : les catégories bientot mises en circulation

Le programme prévoit l’introduction de plusieurs catégories de bus, afin d’adapter les moyens de transport aux besoins et aux caractéristiques de chaque région.

Deux principaux modèles seront mis en circulation :

des bus de grande capacité pouvant transporter jusqu’à 100 passagers, destinés aux grandes agglomérations ;

des bus plus compacts d’une capacité d’environ 24 passagers, destinés aux zones où la circulation est plus difficile ou la demande moins importante.

Ces véhicules plus petits seront notamment utilisés dans certaines régions montagneuses comme Béjaïa, Bouira ou Skikda, ainsi que dans des localités où la densité de population est plus faible.

Parallèlement à cette opération, les autorités ont également prévu de renforcer l’entreprise publique ETUSA afin d’améliorer la qualité du service et les conditions de transport pour les usagers.

L’introduction progressive de ces nouveaux bus s’inscrit dans un programme plus large visant à moderniser le transport urbain en Algérie et à renouveler progressivement le parc national, dans un contexte où les besoins de mobilité continuent d’augmenter dans les villes.

Avec ce déploiement progressif dans plusieurs wilayas, les pouvoirs publics espèrent améliorer la desserte des transports publics et offrir des conditions de déplacement plus efficaces aux citoyens à travers le pays.