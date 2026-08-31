Transport public : le MDN livre 160 bus flambant neufs à cinq wilayas

Dans le cadre du programme national de renouvellement du parc de transport public et de l’acquisition de 10 000 véhicules, la Direction des industries militaires du ministère de la Défense nationale (MDN) a procédé, ce lundi, à la livraison d’un lot de 160 bus grand gabarit.

Ces véhicules sont destinés aux Établissements publics de transport urbain et suburbain (ETUSA) de cinq wilayas.

La cérémonie de remise s’est déroulée sur le site industriel de Rouiba. Cette dotation bénéficie directement aux entreprises publiques de transport des wilayas de Blida, Tiaret, Sétif, M’Sila et Bordj Bou Arreridj.

Cette opération s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des directives du Président de la République visant à acquérir 10 000 nouveaux bus pour moderniser l’ensemble de la flotte de transport public à travers le territoire national.

Une nouvelle étape dans le plan national de renouvellement de la flotte publique

Selon le communiqué du MDN, le processus fait l’objet d’un suivi personnel et rigoureux de la part du Général d’Armée Saïd Chanegriha, Ministre Délégué auprès du Ministre de la Défense Nationale, Chef d’Etat-major de l’Armée Nationale Populaire.

Le ministère a par ailleurs confirmé que les livraisons se poursuivront progressivement jusqu’à ce que l’ensemble des wilayas soient desservies, conformément au calendrier établi.

Le plan national de renouvellement vise en priorité le retrait et le remplacement des véhicules ayant atteint ou dépassé 25 ans d’exploitation.

L’objectif est d’améliorer significativement les conditions de déplacement urbain et suburbain tout en haussant la qualité de service offerte aux usagers.

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L’accélération de ce programme fait suite au tragique accident survenu lors de la chute d’un bus de transport public depuis le pont de Oued El Harrach à Alger, ayant causé 18 décès et 25 blessés.

Ce drame avait relancé le débat sur la vétusté du parc automobile et l’urgence de son renouvellement. Dans la foulée, le chef de l’État avait ordonné l’importation immédiate de 10 000 véhicules neufs pour remplacer les flottes obsolètes, assortie de mesures d’accompagnement pour soutenir le secteur.

Renforcement continu des flottes locales

Toujours dans le cadre des orientations présidentielles, le ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et des Transports vient de doter la wilaya de Jijel de 30 véhicules neufs.

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Cette nouvelle flotte réunit 20 microbus Mercedes-Sprinter de 24 places — sortis des chaînes de l’Établissement de développement de l’industrie de véhicules (EDIV/MDN) — et 10 autobus Higer de 35 places.

Illustration concrète de la solidarité inter-entreprises, les travailleurs des Établissements de transport urbain d’Alger et de Tiaret ont eux-mêmes pris le volant pour acheminer ces véhicules jusqu’à Jijel.