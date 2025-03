Transport pour l’Aïd El-Fitr 2025 : La SNTF dévoile son programme spécial

À l’occasion de l’Aïd el-Fitr, la Société nationale des transports ferroviaires (SNTF) et la Direction des transports de la wilaya d’Alger ont mis en place un programme spécial pour garantir la mobilité des citoyens durant cette période festive. Ce dispositif inclut alors une adaptation des horaires des trains, bus, métro, tramway et téléphériques pour permettre aux usagers de se déplacer plus facilement.

La SNTF a alors annoncé une modification des horaires des trains pour le premier jour de l’Aïd. Les liaisons principales seront maintenues avec des ajustements pour assurer un service optimal aux voyageurs.

Consultez les horaires détaillés pour chaque ligne :

Aïd el-Fitr 2025 : un dispositif de transport exceptionnel à Alger

À l’occasion de l’Aïd el-Fitr, la Direction des transports de la wilaya d’Alger a mis en place un plan spécial pour faciliter les déplacements des citoyens. Un large dispositif couvrant bus, métro, tramway, téléphériques et trains a été déployé, avec des horaires adaptés pour répondre aux besoins des usagers. Que ce soit pour rejoindre la mosquée, rendre visite à des proches ou se déplacer dans la capitale, les Algérois bénéficieront alors d’un service renforcé.

Ainsi, parmi les mesures phares, 189 bus seront mobilisés sur 182 lignes dès le premier jour de l’Aïd. Ce service sera assuré tout au long de la journée et en soirée afin de garantir une meilleure accessibilité aux différents quartiers.

Un service spécial pour la Grande Mosquée d’Alger

Un dispositif particulier a donc été mis en place pour permettre aux fidèles d’accéder à la Grande Mosquée d’Alger dès les premières heures du matin. Des bus partiront dès 6h00 de plusieurs points stratégiques de la capitale, notamment :

Centres-villes : Premier-Mai, Audin, Martyrs

Banlieues et quartiers périphériques : Kouba, El-Annasser, Khemis El-Khechna, Hammadi, Ouled Moussa, Baraki, Rouiba, Sidi Abdellah, et bien d’autres.

Le retour des fidèles sera également pris en charge après la prière, leur permettant ainsi de rentrer chez eux en toute sérénité.

Une mobilisation générale des transports publics

Outre le réseau de bus, l’ensemble des moyens de transport urbains seront en service durant l’Aïd avec des horaires adaptés :

Métro d’Alger : de 5h00 à 22h00

Tramway : premier départ à 5h30 (Rouïba et Dergana), dernier départ de Dergana à 22h00 et de Rouïba à 23h15

Téléphériques : ouverts dès 9h30 le premier jour, puis à partir de 8h30 les jours suivants, jusqu’à 19h00

Trains : en circulation de 6h00 à 18h00, avec un renforcement des liaisons vers Thénia, Tizi Ouzou, El Affroun, Zéralda et Bouira

Enfin, pour répondre à la forte affluence due aux retrouvailles familiales, 23 bus supplémentaires ont alors été affectés à des lignes spécifiques, avec des départs prolongés jusqu’à 00h40, offrant ainsi plus de flexibilité aux voyageurs.