Transport : nouveau programme pour le Tramway dans plusieurs wilayas

L’Entreprise Setram Tramways Algérie a annoncé dans un communiqué publié sur leur page Facebook, ce lundi 9 mai 2022, un nouveau programme concernant les horaires des services de transport du tramway.

Les horaires du service des transports par tramway s’étendront de 05h30 jusqu’à 21h00 dans les six villes d’Alger, Constantine, Oran, Ouargla, Sidi Bel Abbes et Sétif.

Le programme sera comme suit :

Pour le tramway d’Alger, la desserte est faite entre Ruisseau et Dergana. Pour Dergana, le premier départ du matin se fait à 5h45 et le dernier départ du soir à 19h50, quant à Ruisseau, le premier départ du matin se fait à 6h00 et le dernier départ du soir à 21h00.

Concernant le tramway d’Oran, les horaires sont de 6h00 à 21h00. Le dernier départ se fait des deux stations à 19h56.

Pour le tramway de Constantine, les horaires sont de 6h00 à 21h00. Le temps d’attente pour les voyageurs, du dimanche au jeudi, est estimé entre 5 et 10 minutes, alors qu’en week-end ce dernier est estimé entre 6 et 10 minutes.

Concernant le tramway de Ouargla, pour les deux stations de Sidi Rouhou et Chenine Keddour, le premier départ à partir des deux stations est à 6h30 du matin et le dernier départ de ces mêmes deux stations est programmé à 20h30. Le temps d’attente pour les voyageurs est estimé entre 6 et 10 minutes.

Pour Sétif et Sidi Bel Abbes

Pour le tramway de Sétif, en ce qui concerne la station du 11 décembre, le départ du matin est programmé à 6h30 alors que celui du soir est programmé à 19h20 ; le départ est programmé à 6h30 le matin et 19h45 le soir pour la station de Barchi Abid ; quant à la dernière station du tramway de Sétif, celle de Oussissa Laid, le départ du premier voyage est programmé à 6h44 alors que celui du soir l’est à 19h38. Pour ces trois stations, le temps d’attente est estimé entre 6 et 8 minutes.

Enfin, concernant le tramway de Sidi Bel Abbes, le premier départ est programmé à 6h24 et le dernier départ de la journée est programmé à 20h50. Le temps d’attente pour les voyageurs est estimé entre 6 et 12 minutes.