Transport : Naftal scelle une alliance stratégique avec les chauffeurs de taxi

Dans une démarche visant à consolider le dialogue avec ses partenaires professionnels, la compagnie nationale Naftal a tenu, ce mercredi, une réunion de concertation avec les représentants du Syndicat national des transporteurs par taxi. Cette rencontre a abouti à des engagements concrets pour l’amélioration des conditions de travail des chauffeurs et de la qualité du service public.

Sous l’égide de son Président-Directeur Général, Djamel Cherdoud‏, la société Naftal a accueilli une importante délégation syndicale menée par Sidi Ali Aït El Hocine, Secrétaire général du Syndicat national des transporteurs par taxi, en présence du Secrétaire général du syndicat d’entreprise de Naftal, Abdelhak Amrani.

Un dialogue placé sous le signe du « Gagnant-Gagnant »

Ouvrant la séance, le PDG de Naftal a souligné l’importance capitale de cet échange, qu’il considère comme un espace de dialogue constructif dédié à l’intérêt général. Cherdoud‏ a réaffirmé le rôle pivot de Naftal, en tant qu’institution publique, dans la satisfaction des besoins des citoyens et des professionnels.

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Le PDG a affirmé que les chauffeurs de taxi représentaient des partenaires stratégiques pour la compagnie. Il a également insisté sur la détermination de Naftal à leur garantir un approvisionnement en ressources énergétiques de haute qualité à des tarifs préférentiels, tout en s’engageant à optimiser constamment les services proposés à travers l’ensemble du pays.

Naftal s’engage aux côtés des professionnels de la route

De son côté, le représentant des travailleurs de Naftal a salué le rôle vital des taxieurs dans le système de transport national. Il a réitéré la disponibilité de l’entreprise à rester à l’écoute de leurs propositions pour moderniser les mécanismes de travail commun.

En réponse, le Secrétaire général du syndicat des chauffeurs de taxi a exprimé sa gratitude envers Naftal pour cette initiative de transparence et d’ouverture. Saluant la réputation de l’entreprise auprès de la corporation, il a souligné que le soutien de Naftal aux chauffeurs de taxi impacte directement et positivement la qualité du service rendu aux usagers.

Digitalisation et accords bilatéraux : Les points clés de l’entente

À l’issue de débats qualifiés de « fructueux » par les deux parties, plusieurs décisions majeures ont été actées pour répondre aux attentes du secteur :

Signature d’un protocole d’accord : Une convention d’entente sera prochainement ratifiée afin de formaliser le soutien de Naftal aux besoins spécifiques des chauffeurs de taxi à travers le pays.

sera prochainement ratifiée afin de formaliser le soutien de Naftal aux besoins spécifiques des chauffeurs de taxi à travers le pays. Création d’une plateforme numérique nationale : Cet outil digital permettra de recenser en temps réel les besoins et les doléances des professionnels, garantissant ainsi une réactivité optimale de la part de Naftal.

de la part de Naftal. Garantie de continuité : Naftal s’est engagée à mobiliser tous les moyens nécessaires pour assurer la disponibilité des services et des produits énergétiques sur tout le réseau national.

Cette rencontre marque une nouvelle étape dans la relation entre le géant de la distribution pétrolière et les professionnels du transport, avec pour objectif ultime la modernisation du service public de transport en Algérie.