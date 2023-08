Transport : modification des horaires des Tramways de plusieurs wilayas

La Société du Tramway d’Algérie (SETRAM), a annoncé ce jeudi, de nouvelles horaires pour les déplacements de ses tramways. Ces changements entreront en vigueur à partir du 1er septembre 2023, concernant les wilayas d’Alger, Oran, Constantine, Sidi Bel Abbès et Sétif.

L’objectif de ces ajustements est d’optimiser le service offert par le réseau de tramways, afin de mieux répondre aux besoins des usagers. Voici un aperçu des nouvelles plages horaires prévues :

Tramway d’Alger

À partir du 3 septembre 2023, la première rame quittera la station El Anasser à 05h30, suivie de la dernière à 23h15. De la même manière, la station Dar El Qanoun débutera ses opérations à 05h30, pour conclure la journée à 21h57. Cette modification permettra aux passagers de bénéficier de services de transport plus tôt le matin et plus tard en soirée.

Tramway de Constantine

À partir du 1er septembre 2023, le tramway de Constantine ajustera également ses horaires. La station Ben Abdelmalek Ramdane accueillera sa première rame à 05h30, suivie de la dernière à 22h30. De même, la station Université Abdelhamid Mehri proposera un service de 05h30 à 22h30. Ces changements visent à mieux s’adapter aux routines des voyageurs, en offrant des heures de départ plus variées.

Qu’en est-il des horaires pour Oran, Sidi Bel Abbes et Sétif ?

Tramway d’Oran

À partir du 1er septembre, le tramway d’Oran débutera ses opérations à la station Es-Senia dès 05h00, la dernière rame partant à 22h00. De manière similaire, la station Sidi Maârouf débutera la journée à 05h00 et clôturera à 22h00. Ces ajustements donneront aux citoyens d’Oran plus de flexibilité dans leurs déplacements.

Sidi Bel Abbès et Sétif

À partir du 1er septembre, le tramway de Sidi Bel Abbès débutera ses services à 05h30 et les terminera à 21h30. Pour la station de transport terrestre Sud, les premières rames partiront à 05h30 et les dernières à 21h30 également. De même, le tramway de Sétif proposera des départs matinaux à partir de 05h30 et des derniers départs à 21h46.

Pour conclure, ces ajustements dans les horaires du tramway en Algérie témoignent des efforts continus pour améliorer l’expérience des passagers et faciliter leurs déplacements quotidiens. L’objectif est de rendre le transport urbain plus accessible, flexible et adapté aux besoins des citoyens.