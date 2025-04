Transport maritime :Un projet stratégique pour relier l’Algérie au Qatar via plusieurs ports arabes

Dans une déclaration exclusive à l’Agence de presse qatarienne (QNA), le ministre algérien des Transports, M. Saïd Saayoud, a annoncé l’étude en cours d’un projet maritime d’envergure. Il s’agit de la mise en place d’une ligne maritime reliant l’Algérie à Doha, en passant par plusieurs ports stratégiques du monde arabe, notamment en Tunisie, Libye, Égypte, Arabie saoudite et, potentiellement, le Sultanat d’Oman dans une phase ultérieure.

Ce projet, à caractère stratégique et régional, bénéficie d’un soutien direct de Tebboune, conscient de son importance pour le développement des échanges commerciaux et logistiques entre l’Afrique du Nord et le golfe arabe.

Selon le ministre, cette initiative vise à renforcer la connectivité maritime, faciliter le transport des marchandises, et donner un nouvel élan à la coopération sud-sud dans le bassin méditerranéen et au-delà.

Une coopération algéro-qatarienne en pleine expansion

À l’issue de sa visite officielle à Doha, M. Saayoud a également salué la réussite du modèle qatari dans le domaine des transports, mettant en avant les investissements colossaux réalisés dans les infrastructures modernes : ports, aéroports, métros et réseaux routiers intelligents. Il a exprimé le souhait de l’Algérie de tirer profit de cette expérience, à travers une coopération approfondie fondée sur le principe du « gagnant-gagnant ».

Dans ce sens, une nouvelle étape a été franchie avec la signature d’un accord de services de transport aérien entre l’Algérie et le Qatar. L’accord, paraphé par le ministre algérien et son homologue qatari, le Cheikh Mohammed ben Abdullah Al Thani, permet aux compagnies aériennes des deux pays d’exploiter un nombre illimité de vols de passagers et de fret, sans restrictions, renforçant ainsi les liens économiques, touristiques et culturels.

Des opportunités d’investissement dans les transports

Saayoud a par ailleurs souligné que le Qatar est désormais un partenaire stratégique majeur de l’Algérie, avec des investissements déjà bien ancrés dans les télécommunications, l’industrie sidérurgique et l’agriculture. Aujourd’hui, l’ambition est claire : élargir cette coopération au secteur du transport, notamment maritime.

Il a encouragé les opérateurs qataris à investir dans le développement des ports algériens et dans la création de lignes de transport maritime, affirmant que « toutes les portes sont ouvertes » aux investisseurs étrangers, qu’ils soient en partenariat avec l’État ou en investissement direct.

Un pont maritime Algérie-golfe en devenir

Si le projet de ligne maritime se concrétise, il pourrait transformer profondément la position géostratégique de l’Algérie dans le commerce international, tout en facilitant les flux logistiques entre deux régions riches en ressources et en potentiel humain. Pour Alger, c’est aussi une manière de diversifier ses partenaires économiques, et de s’intégrer davantage dans les chaînes de valeur mondiales.