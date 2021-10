Transport maritime: programme détaillé de la traversée Marseille-Alger

Après la réouverture des frontières aériennes annoncée le 1er juin dernier, les traversées maritimes reprennent enfin. Hier, les autorités algériennes ont décidé de lancer trois traversées qui vont relier les cotes algériennes à celles de la France et de l’Espagne et ce après plus de deux ans de fermeture des frontières.

La diaspora algérienne souffle enfin après ce lancement annoncé hier à travers le communiqué du ministère des Transports. Selon le même communiqué, la possibilité d’ajouter des traversées supplémentaires vers d’autres destinations est en cours d’étude, compte tenu de l’évolution de la situation sanitaire du pays. En effet, c’est une réouverture tant attendue qui permettra de rétablir l’équilibre concernant les prix des billets d’avion.

Le nouveau navire Badji Mokhtar 3 fraîchement réceptionné sera mobilisé par Algérie Ferries, il est doté d’une capacité de 1800 passagers et de 600 véhicules.

Pour la ligne Alger – Marseille – Alger :

La première traversée à laquelle les autorités algériennes ont donné le feu vert est celle reliant l’Algérie à l’Espagne. La deuxième traversée est pour la ligne Marseille, elle ne se fera qu’une fois par semaine à partir du 1er novembre.