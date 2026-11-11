Ports, navires, paiement électronique… Ce que le gouvernement a examiné ce mercredi

Le gouvernement a replacé la mer au centre de ses priorités. Réuni ce mercredi 11 novembre sous la houlette du Premier ministre Sifi Ghrieb, l’Exécutif s’est penché sur deux chantiers aux apparences éloignées mais à la logique commune : muscler le transport maritime algérien et pousser plus loin la digitalisation des paiements. Un communiqué diffusé par les services du Premier ministère en a détaillé les grandes lignes.

Le transport maritime érigé en priorité nationale

Premier dossier abordé : la relance d’un secteur jugé stratégique. Les membres du gouvernement ont écouté une communication consacrée au développement du transport maritime et à la remise à niveau des navires battant pavillon national. Le texte officiel rattache explicitement ce dossier aux orientations fixées par le président de la République.

Il ne s’agit pas d’une initiative isolée. Elle vient compléter une stratégie déjà engagée pour transformer les ports commerciaux du pays. L’idée directrice tient en une formule : une approche intégrée, censée hisser les prestations au niveau des standards internationaux tout en servant les intérêts du commerce extérieur.

Les exportations algériennes, en progression constante depuis plusieurs années, constituent la cible prioritaire de cette réorganisation. Sans navires fiables ni chaîne logistique fluide, les volumes expédiés vers l’étranger restent tributaires d’opérateurs tiers. Une dépendance que les autorités entendent réduire.

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Infrastructures portuaires et renouvellement de la flotte nationale

L’exposé présenté aux ministres a dressé un état des travaux menés sur les infrastructures portuaires et les plateformes logistiques adossées. Quais, zones de stockage, équipements de manutention : l’ensemble conditionne la rapidité de traitement des marchandises.

L’autre volet concerne directement les bateaux. Le gouvernement a passé en revue les opérations de renouvellement des unités affectées au fret comme au transport de voyageurs. Une flotte vieillissante coûte cher en maintenance et pèse sur la compétitivité des liaisons.

Le paiement électronique attendu lors de la prochaine réunion

Second point à l’ordre du jour, la modernisation des moyens de paiement électronique n’a fait l’objet que d’une présentation préliminaire. Le dossier reviendra sur la table lors de la prochaine séance gouvernementale, précise le communiqué.

Ce premier tour d’horizon a porté sur l’évolution du cadre réglementaire, condition nécessaire au déploiement de nouvelles solutions de règlement. Y figurent aussi la digitalisation des flux financiers et le développement d’outils adaptés aux spécificités de chaque secteur d’activité.

L’objectif final reste la généralisation des usages numériques, aussi bien dans l’économie privée que dans les services publics.

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