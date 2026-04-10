Transport maritime perturbé : Algérie Ferries reporte ces traversées en raison des intempéries

La situation météorologique agitée que connaît actuellement l’Algérie commence à impacter directement plusieurs secteurs vitaux, notamment celui du transport maritime de passagers. Dans un communiqué officiel rendu public ce vendredi 10 avril 2026, Algérie Ferries annonce des modifications importantes dans son programme de traversées, en raison de conditions climatiques particulièrement défavorables en mer Méditerranée.

Ces perturbations touchent deux des lignes maritimes les plus fréquentées reliant l’Algérie à la France, affectant des centaines de voyageurs qui avaient planifié leurs déplacements de longue date.

Voici les deux traversée sont reportées

Selon les détails fournis dans le communiqué, la traversée Alger–Marseille, initialement prévue le vendredi 11 avril 2026, a été reportée au lendemain, soit le samedi 12 avril à 13h00. Ce report d’une journée entière contraint les passagers concernés à revoir leur organisation. Ces derniers sont invités à se présenter dès 06h00 du matin pour les opérations d’enregistrement, afin de permettre un embarquement dans les meilleures conditions possibles.

La ligne Oran-Marseille n’est pas épargnée par ces perturbations. Les voyageurs ayant réservé sur cette liaison sont concernés par une modification du calendrier d’enregistrement : les formalités devront être effectuées le vendredi 10 avril entre 14h00 et 17h00. La compagnie insiste sur le respect de ces créneaux horaires stricts pour garantir le bon déroulement des opérations.

Consciente des désagréments occasionnés, Algérie Ferries a tenu à présenter ses excuses dans son communiqué, soulignant que ces ajustements sont directement liés à la dégradation des conditions météorologiques en mer Méditerranée, un phénomène qui échappe à son contrôle et qui relève impérativement des impératifs de sécurité maritime. La compagnie appelle l’ensemble des passagers concernés à rester attentifs aux mises à jour communiquées par ses services, et à contacter les équipes dédiées en cas de besoin, via les numéros mis à disposition : 33 07 / 021 64 43 74.

Vents violents, sable et pluie : la météo bascule ce week-end

Le temps change de ton. Après plusieurs jours marqués par une stabilité presque printanière, la météo amorce un virage plus agité ce week-end en Algérie. Ce vendredi 10 avril ouvre une séquence contrastée, où la chaleur persistante cohabite avec des vents violents et le retour progressif des précipitations. Cette configuration annonce clairement une transition vers un temps plus instable, avec en toile de fond un rafraîchissement attendu dans les prochains jours.

Dès ce matin, les services météorologiques ont placé une large partie du territoire sous surveillance. Un bulletin spécial annonce des vents forts accompagnés de soulèvements de sable, actifs entre 09h00 et 21h00. Ces conditions concernent notamment les wilayas de Sidi Bel Abbès, Saïda, Naâma, El Bayadh, Tiaret, Laghouat, Béchar, Béni Abbès, Timimoun, Tindouf et Adrar. Dans ces régions, les rafales soulèvent des masses de sable, réduisant fortement la visibilité et rendant tout déplacement particulièrement éprouvant.

Sur le terrain, ces phénomènes compliquent sensiblement la circulation routière, notamment sur les axes exposés où la visibilité chute brutalement. Les autorités appellent les usagers de la route à redoubler de prudence et à éviter les trajets non indispensables dans les zones concernées.

Un second bulletin vient renforcer l’alerte. Les services météorologiques préviennent que certaines rafales pourraient dépasser les 80 km/h, en particulier à partir de la mi-journée et jusqu’à 23h00. Les wilayas de Béchar, Naâma, El Bayadh et El Abiodh Sidi Cheikh figurent parmi les plus exposées à ces bourrasques intenses.

Le retour de la pluie en fin de journée, mais du soleil dans cette région

En parallèle de ces vents soutenus, la météo prévoit un changement d’ambiance dès la soirée. Un autre bulletin spécial annonce le retour des pluies à partir de 18h00, avec une perturbation qui s’étendra jusqu’à la matinée de samedi.

Les wilayas de Béni Abbès, Béchar, Naâma et Tlemcen devraient enregistrer des précipitations parfois soutenues au fil des heures. Ce retour de la pluie marque une rupture nette avec les conditions sèches observées ces derniers jours, et confirme l’installation progressive d’un temps plus instable, typique des transitions saisonnières que connaît l’Algérie à cette période de l’année.

Malgré cette agitation, la chaleur ne recule pas immédiatement. Un autre bulletin signale une hausse sensible des températures entre 09h00 et 18h00 dans plusieurs régions du nord. Les wilayas de Boumerdès, Alger, Blida, Tipaza, Aïn Defla et Chlef restent sous l’influence de cette douceur marquée.

Le phénomène s’étend également vers l’ouest, touchant Relizane, Mascara, Sidi Bel Abbès, Tlemcen, Oran, Mostaganem et Aïn Témouchent. Dans ces zones, le mercure grimpe à des niveaux élevés pour la saison, maintenant une ambiance presque estivale en pleine journée. Cette coexistence entre chaleur au nord et agitation climatique au sud et à l’ouest illustre toute la complexité de la situation météorologique actuelle.

Ce vendredi 10 avril illustre parfaitement la variabilité du climat printanier en Algérie. Entre chaleur persistante, vents violents chargés de sable et précipitations attendues en soirée, les conditions évoluent rapidement d’une région à l’autre, dessinant une carte météo particulièrement morcelée.