Transport maritime : le ministère apporte de nouvelles précisions

La saison estivale approche et la voie maritime reste pour bon nombre de voyageurs la meilleure alternative compte tenu des prix, des disponibilités mais aussi du voyage en mer. Le transport maritime est aussi utilisé pour la marchandise, permettant le transport de grands volumes. C’est dans ce contexte qu’ Abdellah Mondji, le ministre algériens est revenu ce samedi 14 mai 2022 avec de nouvelles déclarations apportant plus de précisions vis- à -vis de la gestion des activités portuaires.

Dans un communiqué publié sur la page officielle du ministère des transports, la tenue d’une réunion de coordination a été révélée. Celle-ci a pour but principal de développer la gestion du transport maritime en modernisant l’ensemble des activités liées au transport des voyageurs entre autres. Le Directeur Général de la Marine marchande et des ports, était lui aussi présent accompagné des cadres de la Direction Générale, afin de présenter la prochaine stratégie et les plans d’action dédiés aux futurs projets.

Abdellah Mondji a communiqué les directives nécessaires afin de mener à bien les instructions données par le président de la république, Abdelmadjid Tebboune. Il a en effet mis en avant dans premier temps l’obligation de reconsidérer les activités de manutention afin de pouvoir étudier convenablement la possibilité de diminuer les transferts de devises en prenant part avec plus d’implication au marché national.

Ensuite, en ce qui concerne la modernisation des différents axes du transport maritime, il a évoqué la dématérialisation et la numérisation grâce à des services électroniques mais aussi le développement d’un système d’information plus efficace. De plus, il a affirmé la nécessité de “mettre à jour les textes juridiques” qui régissent ce secteur d’activité afin de s’aligner aux aux lois internationales lois de l’Organisation Maritime Internationale et au marché international.

Enfin, le capital humain a lui aussi été évoqué avec la mise en avant d’une main d’œuvre qualifiée grâce à la formation et au développement des capacités humaines.

Algérie Ferries : le député de l’émigration évoque un nouveau programme pour le mois de juin

Avec nécessité d’augmenter les traversées afin d’augmenter le flux, les voyageurs se questionnent quant à un potentiel changement de programme. Même si les autorités et l’institution n’ont pas officiellement communiqué les dates, ni le nombre d’aller-retour prévus le député à l’émigration et président de la commission des affaires étrangères Mohamed Hani a évoqué un nouveau programme pour le mois de juin lors d’une intervention à la télévision sur la chaîne Berbère TV.

Même s’il a reconnu que le nombre de navires dont dispose la compagnie nationale n’est pas assez important, il a souligné une reprise plus importante dès le mois de juin sachant qu’il y a déjà “une traversée assurée entre Alger et Marseille par semaine” présentement. Il a de ce fait affirmé qu’il y aura d’aprés ses prévisions au moins quatre rotations par semaine entre Alger et Marseille d’ici le mois prochain. Néanmoins, il serait plus adéquat d’attendre un communiqué officiel d’Algérie Ferries avant toute réservation pour cet été.