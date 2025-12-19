Transport maritime : GATMA étend la ligne Algérie-Croatie vers ce nouveau port

Le Groupe Algérien de Transport Maritime (GATMA) a officiellement annoncé, par le biais d’un communiqué, une expansion stratégique de ses activités en Méditerranée. Sa filiale spécialisée dans le transport de marchandises, CNAN El Djazaïr, vient de procéder à l’élargissement de la ligne maritime commerciale reliant initialement l’Algérie et la Croatie.

Désormais, cette liaison inclura une escale régulière au port de Koper, en Slovénie. Cette extension marque une volonté claire du pavillon national de densifier sa présence dans les eaux européennes et de diversifier les points d’accès pour le commerce extérieur algérien.

Cette initiative vise principalement à dynamiser les échanges commerciaux et à renforcer la connectivité maritime avec les ports stratégiques du sud de l’Europe. Selon le communiqué de la GATMA, cette nouvelle escale offre des solutions de transport logistique plus performantes et plus directes pour les opérateurs économiques. En intégrant le port de Koper, véritable porte d’entrée vers l’Europe centrale, CNAN El Djazaïr permet aux exportateurs et importateurs de bénéficier de délais réduits et d’une meilleure efficacité opérationnelle pour l’acheminement de leurs marchandises.

La concrétisation des directives du Président de la République

L’ouverture de cette nouvelle desserte vers la Slovénie ne relève pas seulement d’une stratégie commerciale, mais répond directement aux orientations politiques de l’État. En effet, lors du Conseil des ministres tenu en mai dernier, le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, avait donné des instructions fermes pour étudier et lancer une ligne maritime entre l’Algérie et la Slovénie. Cette décision s’inscrit dans la vision globale du chef de l’État visant à désenclaver l’économie nationale et à multiplier les partenaires logistiques à l’international.

La mise en œuvre rapide de cette ligne par le groupe GATMA démontre la réactivité des entreprises publiques de transport maritime face aux enjeux économiques actuels. En reliant directement les ports algériens à la Slovénie, l’Algérie consolide sa position d’acteur logistique en Méditerranée et facilite l’accès des produits nationaux aux marchés d’Europe de l’Est et du Centre. Cette étape est perçue comme un levier important pour soutenir la croissance des exportations hors hydrocarbures, en offrant aux entreprises algériennes un accès privilégié à de nouveaux hubs de distribution européens.