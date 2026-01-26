Transport maritime et commerce extérieur : l’Algérie renforce sa présence en Méditerranée

L’Algérie poursuit le renforcement de son réseau de transport maritime international afin de soutenir les échanges commerciaux et d’améliorer sa connectivité avec l’Europe. Dans ce cadre, la compagnie nationale CNAN Algérie a annoncé, ce lundi, l’extension de la ligne maritime reliant l’Algérie à la Croatie pour inclure désormais la Slovénie, via le port de Koper, selon un communiqué du ministère des Transports.

Cette décision s’inscrit dans l’application des instructions du ministre des Transports, Saïd Sayoud, et vise à offrir des solutions de transport plus efficaces aux opérateurs économiques algériens, tout en ouvrant de nouvelles perspectives pour l’exportation et l’importation vers les marchés européens.

Une avancée stratégique avec le port slovène

L’intégration du port slovène de Koper dans le réseau maritime algérien représente une avancée stratégique. Situé au carrefour de l’Europe centrale, ce port constitue une porte d’entrée vers plusieurs pays européens, renforçant ainsi la position de l’Algérie comme acteur logistique crédible dans le bassin méditerranéen.

Selon les autorités, cette extension permettra de fluidifier les échanges commerciaux, de réduire les délais de transit et de diversifier les itinéraires maritimes au profit des entreprises nationales.

L’Italie, un partenaire clé du transport algéro-européen

Parallèlement, le partenariat maritime entre l’Algérie et l’Italie connaît une dynamique soutenue, portée par l’excellente qualité des relations politiques et par une croissance notable des échanges commerciaux entre les deux pays.

Dans ce contexte, la plateforme spécialisée Shipping Italy a annoncé le lancement effectif d’un nouveau service maritime de type RO-RO reliant l’Italie à l’Algérie. Ce projet est le fruit d’une collaboration entre le groupe italien Dario Perioli, la compagnie algérienne CNAN Med et le groupe italien Grendi.

Un nouveau lien entre Marina di Carrara et le port de Djen Djen

Ce nouveau service relie de manière régulière le port italien de Marina di Carrara au port de Djen Djen (Jijel), avec une fréquence mensuelle. Il est destiné au transport de marchandises roulantes et d’unités groupées, aussi bien pour l’importation vers l’Algérie que pour l’exportation vers le sud de l’Europe.

Les opérateurs indiquent que ce service propose une solution durable et structurée, répondant aux besoins des logisticiens et des entreprises industrielles actives sur l’axe Italie–Algérie, tout en intégrant des services complémentaires comme l’assistance douanière et la gestion du transport terrestre.

De nouvelles rotations maritimes en développement

Dans la même dynamique, le groupe maritime italien MSC, via sa filiale Ignazio Messina, a annoncé le lancement de nouvelles rotations régulières entre l’Europe et l’Algérie. Un service semi-mensuel relie désormais le port de Gênes à Alger, grâce à un navire porte-conteneurs d’une capacité de 443 EVP.

À terme, ces rotations devraient devenir bihebdomadaires et intégrer plusieurs ports européens, permettant notamment de raccourcir les délais de transit pour les marchandises en provenance du Moyen-Orient via Barcelone.

Enfin, selon des sources du secteur maritime, un nouveau service de transport de passagers devrait prochainement voir le jour entre l’Italie et l’Algérie. Le transporteur italien GNV prévoit, avec une forte probabilité, de lancer une ligne directe entre le port de Civitavecchia, près de Rome, et Annaba, après l’aboutissement de discussions avancées avec les autorités algériennes.

