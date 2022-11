Transport maritime et aérien : 5 instructions fermes de Tebboune

Le Président de la République, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmadjid Tebboune, a présidé ce dimanche, 27 novembre 2022, une réunion du Conseil des ministres, a indiqué un communiqué de la Présidence de la République.

En effet, « le Président Tebboune a présidé aujourd’hui une réunion du Conseil des ministres, au siège de la Présidence de la République, consacrée à deux exposés relatifs au programme complémentaire de développement de la wilaya de Tissemsilt et à la feuille de route pour le développement de la flotte nationale de transport maritime et aérien de marchandises ».

« Après l’ouverture de la réunion, le Premier ministre a présenté le bilan de l’activité du Gouvernement au cours de ces deux dernières semaines, à l’issue duquel, le Président de la République a donné ses instructions », a encore noté le communiqué de la Présidence.

Concernant la feuille de route pour le développement de la flotte nationale de transport maritime et aérien des marchandises, le Président Tebboune a haussé le ton et a ordonné « l’ouverture immédiate d’une enquête pour rattraper et juger les responsables de la dégradation de ce secteur stratégique, et ce, à tous les niveaux et responsabilités ».

En outre, le Chef de l’État a instruit « la fusion des deux entreprises nationales, Cnan Med et Cnan Nord, toutes les deux spécialisées dans le transport maritime, en une seule et unique entreprise ».

Vers la révision radicale de la politique du transport maritime de marchandises

Lors de cette nouvelle réunion du Conseil des ministres, le Président de la République a aussi instruit « la révision radicale de la structure et de la politique du transport maritime de marchandises à tous les niveaux, en vue de le réhabiliter ». Mais aussi « la présentation du projet de la nouvelle stratégie de gestion, et ce, dans un délai d’un mois ».

Dans ce même sillage, le Président Tebboune a aussi exigé « le travail, avec tous les moyens, pour un règlement technique des navires algériens au niveau des ports internationaux, en coopération entre les ambassades d’Algérie, dans les pays concernés, et les responsables du secteur du transport ».

Par ailleurs, le Chef de l’État a ordonné « l’ouverture de la voie face à l’expertise et aux compétences algériennes spécialisées dans le domaine maritime, notamment les jeunes qualifiés et expérimentés dans ce domaine, afin de créer des entreprises spécialisées dans la réparation navale ».