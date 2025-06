Transport maritime : deux nouvelles compagnies algériennes pour 2025

Ce samedi 14 juin 2025 à Alger, le ministre des Transports, Saïd Sayoud, a annoncé une série de mesures visant à moderniser et à diversifier le transport maritime algérien. Parmi les annonces majeures : le lancement de deux nouvelles compagnies maritimes, qui viendront s’ajouter à l’offre existante dès cet été, avec pour ambition de renforcer les liaisons entre l’Algérie et l’Europe.

Face à la forte demande estivale, le gouvernement algérien veut offrir aux voyageurs des alternatives efficaces, modernes et compétitives.

Le ministre a confirmé l’affrètement d’un nouveau navire et l’achèvement prochain des travaux de réaménagement du Tarik Ibn Ziyad, navire emblématique d’Algérie Ferries.

🚢À LIRE AUSSI : Algérie – Espagne en ferry : Baleària offre 30% de réduction sur ses billets

Sa remise en service est prévue pour le mois d’août 2025, et devrait permettre de fluidifier les flux de passagers entre l’Algérie et plusieurs ports européens.

El Aures, une nouvelle compagnie locale

Première des deux compagnies annoncées, El Aures SARL fera ses débuts fin juin ou début juillet 2025. Elle exploitera un navire rénové, baptisé Santa Cruz, acquis en Italie, à Gênes.

Adapté aux traversées méditerranéennes, ce ferry modernisé vise à proposer une expérience de voyage améliorée, notamment sur les lignes reliant l’Algérie à l’Italie.

Ce projet s’inscrit dans une logique de concurrence saine avec les acteurs historiques du secteur, et ambitionne de réduire les prix des billets tout en améliorant le confort des passagers.

Madar maritime et son ferry Romantika : une capacité impressionnante

En parallèle, la compagnie Madar maritime, filiale du groupe public Madar Holding, mettra en service dès ce mois de juin son ferry Romantika, un navire de 193 mètres de long, construit en 2002. Inspecté au port de Tallinn, en Estonie, le Romantika peut accueillir jusqu’à 2 500 passagers, 450 véhicules et 70 remorques.

Ses dimensions et ses équipements en font un outil de choix pour renforcer les liaisons vers l’Espagne, notamment sur la ligne Oran-Alicante, une destination très fréquentée durant l’été.

Ces annonces marquent un tournant stratégique dans la politique de transport maritime de l’Algérie. Le ministre Sayoud a insisté sur la nécessité de garantir l’accessibilité des prix, tout en maintenant une qualité de service irréprochable.

L’objectif de ce lancement est de répondre aux attentes des voyageurs algériens – en particulier de la diaspora – et stimuler les échanges commerciaux via un renforcement du fret maritime.

Avec l’arrivée d’El Aures et Madar maritime, le paysage maritime algérien se modernise et se diversifie à grande vitesse.

🚢À LIRE AUSSI : Air Algérie : réception des nouveaux avions dès septembre

Ces initiatives viennent répondre à une demande croissante en matière de mobilité et s’inscrivent dans une dynamique plus large de développement économique et de désenclavement régional.

À l’aube de la haute saison touristique, l’Algérie se dote ainsi de nouveaux atouts pour mieux connecter ses côtes au reste de la Méditerranée.