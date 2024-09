Transport maritime de véhicules : le français CMA-CGM augmente les tarifs vers l’Algérie

La compagnie maritime française « CMA-CGM » a annoncé de nouvelles taxes sur les tarifs de transport maritime vers l’Algérie, seulement une semaine après avoir déjà augmenté les frais pour le transport des conteneurs vers quatre ports algériens.

Ces nouvelles surtaxes concernent autant le transport des voitures particulières, véhicules utilitaires et petits camions que les conteneurs pour véhicules, qu’ils soient chargés ou vides, en plus des équipements de travaux publics. Ces hausses s’appliquent aux opérations d’importation et d’exportation.

CMA-CGM augmente les tarifs de transport vers les ports algériens

Dans un communiqué, CMA-CGM a précisé que ces modifications tarifaires entreront en vigueur à compter du 1ᵉʳ octobre 2024. Cette décision intervient après l’augmentation des prix du carburant, qui a poussé l’entreprise à réviser ses surtaxes sur le carburant. Ainsi, les services de transport Roro South, reliant la France à l’Algérie et à l’Afrique du Nord, verront leurs tarifs ajustés, aussi bien pour l’importation que pour l’exportation.

À LIRE AUSSI : Transport maritime: CMA-CGM lance une liaison directe entre la mer Noire et l’Algérie

Concernant les nouveaux tarifs, l’expédition des conteneurs chargés de véhicules et camions vers l’Algérie coûtera désormais 1 147 euros par unité. Pour les conteneurs vides, le prix sera de 722 euros. De plus, le transport des voitures particulières et petits camions sera facturé à 247 euros par véhicule, tandis que les marchandises groupées, pouvant être divisées lors du déchargement (Breakbulk), coûteront 70 euros par mètre cube.

Augmentations du prix du carburant : CMA-CGM revoit ses tarifs à la hausse

Les équipements et matériels de travaux publics, tels que les engins à roues, ceux montés sur chaînes, et les camions de transport de bétail, seront facturés à 149 euros par mètre linéaire. Cependant, la compagnie n’a pas précisé si ces nouveaux tarifs s’appliqueront à toutes les importations, qu’il s’agisse de particuliers ou d’entreprises.

À LIRE AUSSI : Tourisme saharien : Air Algérie reprend ses vols Paris – Djanet

En outre, le 6 septembre 2024, CMA-CGM a également introduit une surtaxe de 150 euros pour chaque conteneur de 20 pieds en raison de l’encombrement dans les ports d’Alger, Oran, Skikda et Bejaïa, une mesure qui coïncide avec les élections présidentielles algériennes et des réformes portuaires en cours.