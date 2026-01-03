Transport maritime de marchandises : l’Italien Messina lance une ligne vers l’Algérie

La compagnie italienne de transport maritime Ignazio Messina & C vient de lancer un nouveau service maritime régulier à destination de l’Algérie, renforçant ainsi les échanges commerciaux entre le pays et l’Europe de l’Ouest.

Cette initiative s’inscrit dans la stratégie de l’Algérie visant à exploiter sa proximité géographique avec l’Europe pour diversifier ses exportations, notamment hors hydrocarbures, dans les secteurs agricole et semi-transformé.

Nouvelle ligne maritime Italie‑Espagne‑Algérie : un coup de pouce pour le commerce hors hydrocarbures

Selon le site spécialisé Ports Europe, ce nouveau service sera intégré dans un programme tournant incluant des escales dans plusieurs ports italiens et espagnols. Les ports concernés devraient être celui de Gênes et possiblement de Vado Ligure en Italie, ainsi que Barcelone en Espagne, avant d’arriver à Alger, puis de repartir vers l’Italie.

La fréquence annoncée est toutes les deux semaines, permettant ainsi une meilleure régularité et une réduction des temps de transit pour les marchandises en provenance du Moyen-Orient via Barcelone.

Le choix de cette ligne n’est pas anodin. Les échanges commerciaux entre l’Algérie et l’Espagne ont connu une forte reprise ces derniers mois, avec des importations algériennes en provenance de la région de Castellón ayant bondi d’environ 820 % au cours des 11 premiers mois de l’année précédente.

Cette croissance traduit le dynamisme des relations commerciales entre l’Algérie et ses voisins européens, et souligne le rôle stratégique des ports espagnols et italiens pour les importations et les exportations algériennes.

De Gênes à Alger : une nouvelle route maritime pour dynamiser les échanges

Pour soutenir ce service, la compagnie italienne a acquis le navire « Libertà H », d’une capacité de 443 conteneurs standards. Cette acquisition illustre l’engagement de la société à développer une ligne maritime stable entre l’Algérie, l’Italie et l’Espagne, et à investir dans des infrastructures capables de soutenir le commerce transméditerranéen.

Du côté algérien, cette initiative s’inscrit dans une volonté plus large de diversifier les exportations, afin de réduire la dépendance aux hydrocarbures. Les produits agricoles et semi-transformés représentent un secteur clé dans cette stratégie. La régularité et la rapidité du nouveau service maritime devraient permettre aux exportateurs algériens de mieux planifier leurs flux de marchandises, tout en répondant à la demande européenne croissante.

En résumé, la mise en place de ce nouveau service maritime Italie‑Espagne‑Algérie est un signal positif pour l’économie algérienne. Elle montre comment le pays cherche à tirer parti de sa position géographique stratégique pour renforcer ses relations commerciales avec l’Europe, stimuler ses exportations hors hydrocarbures et améliorer la compétitivité de ses produits sur les marchés internationaux. Avec cette ligne, l’Algérie pourrait non seulement gagner en rapidité logistique, mais aussi consolider sa place comme acteur économique crédible dans la région méditerranéenne.