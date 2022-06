Transport maritime algérien : lancement d’une nouvelle ligne vers Dakar

Ces derniers temps, dans une démarche d’ouverture vers le monde, plusieurs annonces concernant le lancement de nouvelles lignes maritimes et aériennes ont été faites, que ce soit par rapport au transport des marchandises ou des passagers.

Dans le même sillage, une réunion de travail a été organisée hier, le 28 juin, présidée par le ministre des transports, Abdallah Moundji, en présence des directeurs généraux de la compagnie nationale de navigation CNAN-NORD; et le directeur général du groupe algérien de transport maritime GATMA.

Par ailleurs, ces responsables ont dédié cette réunion à l’évaluation du secteur de transport maritime des marchandises. Et d’envisager quelques opportunités de développement sur le court terme; rapporte le communiqué du département de Moundji, publié sur sa page officielle.

Les nouvelles instructions du ministre des transports

Lors de la même réunion, Moundji a instruit à ces responsables de mettre en place une feuille de route et un calendrier portant jusqu’à la fin de l’année actuelle. Et ce, dans le but d’augmenter la part nationale du transport maritime des marchandises, tout en insistant sur la réglementation de l’activité maritime des transport de marchandises, et ce par le biais de la réhabilitation de la flotte nationale.

De plus, dans un souci de respect des normes internationales régissant le secteur et l’entretien de la flotte nationale, le ministre des transports a pointé du doigt la régularisation du statut des navires saisis à l’étranger, tout en évitant d’éventuels incidents dans le futur.

Ouverture d’une nouvelle ligne maritime entre Djen Djen et Dakar

Lors de cette même séance de travail, Abdallah Moundji a ordonné à ces interlocuteurs l’accélération des études de marché et l’établissement d’un cahier de charge permettant l’acquisition de deux nouveaux navires. Ces derniers vont permettre le transport des produits à large consommation pour pallier aux besoins du marché national.

Par ailleurs, le ministre des transports a fait part de ses ambitions vis-à-vis de la transformation du port de Djen Djen en une plateforme logistique répondant aux normes internationales. À cet effet, Moundji a annoncé l’ouverture d’une nouvelle ligne maritime reliant le port de Djen Djen à celui de Dakar au Sénégal, fin juillet prochain.

Toujours dans le transport maritime des marchandises, le même responsable a fait état, le 16 juin dernier; de l’avancement du processus de l’octroi des autorisations pour l’investissement privé. En effet, celui-ci a déclaré 4 investisseurs privés ayant profité des droits de concession. Et sept autres dossiers, selon lui, validés par la commission ministérielle.