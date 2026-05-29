Transport maritime : Algérie Ferries modifie plusieurs traversées en juin

L’Entreprise nationale de transport maritime de voyageurs (ENTMV) a annoncé une série de modifications concernant plusieurs traversées programmées durant le mois de juin 2026. Ces ajustements interviennent dans le cadre d’une réorganisation du programme maritime afin d’assurer une meilleure gestion des rotations pendant le début de la saison estivale, marquée par une forte affluence des passagers entre l’Algérie et l’Europe.

Parmi les principaux changements annoncés, la traversée Marseille – Oran initialement prévue le 2 juin a été reportée au 4 juin 2026 à 16h00. De son côté, la liaison Skikda – Marseille programmée le 5 juin a été avancée au 3 juin à 13h00.

L’ENTMV a également décidé de fusionner les traversées Marseille – Alger prévues les 3 et 6 juin en une seule rotation qui sera assurée le 7 juin 2026 à 12h00. Quant à la traversée Alger – Marseille programmée le 4 juin, elle a été décalée au 8 juin à midi.

Autre modification importante : la traversée Skikda – Marseille prévue le 12 juin a finalement été avancée au 10 juin 2026 à 15h00.

Algérie – Espagne : voici les traversées concernées

Les changements ne concernent pas uniquement les liaisons avec la France. L’ENTMV a également apporté plusieurs modifications aux traversées maritimes reliant l’Algérie à l’Espagne.

La traversée Alger – Alicante prévue le 11 juin 2026 a ainsi été reportée et remplacée par une liaison Oran – Alicante programmée le 12 juin à 19h00. Dans le même temps, la traversée Alicante – Oran prévue le 12 juin a été décalée au 13 juin à la même heure.

Face à ces changements, l’entreprise invite les voyageurs à prendre toutes les précautions nécessaires et à se présenter aux ports dans les délais afin d’effectuer les formalités d’embarquement sans difficulté.

L’ENTMV a enfin présenté ses excuses pour les désagréments causés par ces ajustements et a assuré maintenir un dispositif d’assistance pour répondre aux préoccupations des voyageurs concernant le nouveau programme des traversées.