Transport maritime : Algérie Ferries lance une plateforme de réservation en ligne

Algérie Ferries a annoncé une initiative dans le cadre de sa stratégie visant à moderniser et à améliorer ses services pour les voyageurs.

L’entreprise nationale introduit sa nouvelle plateforme de réservation en ligne, nommée « Algerie Ferries System« . Cette innovation a été entièrement conçue et mise en œuvre par des compétences algériennes.

Via un communiqué, publié sur sa page Facebook officielle, on apprend que la plateforme a pour objectif de simplifier et de rendre plus accessible le processus de réservation de billets pour différentes destinations maritimes.

Elle offre aux voyageurs un moyen pratique et sécurisé de planifier leurs déplacements en toute tranquillité. Grâce à cette nouvelle plateforme, les clients pourront désormais réserver leurs billets en ligne, évitant ainsi les longues files d’attente aux guichets physiques.

Une autre compagnie propose des offres intéressantes

La compagnie maritime espagnole Baleària propose actuellement une offre exceptionnelle pour ses voyages entre l’Espagne et l’Algérie, avec un accent sur les traversées entre Valence et Mostaganem. Sur son site de réservation, les voyageurs peuvent réserver leurs billets à partir de 340 euros.

Cette tarification avantageuse comprend un voyage en cabine pour deux personnes, ainsi que le transport d’un véhicule à bord.

Pour les voyageurs en solo, l’offre est également attrayante, avec un tarif de 350 euros, comprenant une traversée en cabine et le transport d’un véhicule entre les ports de Valence en Espagne et de Mostaganem en Algérie. Cette offre constitue une opportunité à ne pas manquer pour ceux qui planifient des déplacements pendant la basse saison.

Baleària, qui assure la liaison entre l’Espagne et l’Algérie, notamment en desservant le port de Mostaganem depuis Valence, cherche ainsi à rendre ses voyages plus accessibles et abordables pour les voyageurs.