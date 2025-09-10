Transport, incendies et réseau 5G : Sifi Ghrieb fixe les directives à la réunion du gouvernement

Le Premier ministre par intérim, Sifi Ghrieb, a présidé ce mercredi une réunion du gouvernement consacrée au suivi de plusieurs dossiers stratégiques, en application des orientations données par le président de la République lors de la rencontre du 26 août 2025.

Les travaux ont porté principalement sur le secteur des transports, l’entretien du réseau routier, la prévention des incendies de forêts ainsi que le développement des télécommunications de cinquième génération.

Renouvellement du parc national de bus

Au cœur des débats, la question du transport public a occupé une place centrale. Le gouvernement a examiné une feuille de route visant à moderniser le parc national de bus, aujourd’hui vieillissant. Un plan ambitieux a été présenté, prévoyant l’importation immédiate de 10 000 nouveaux bus destinés au transport des voyageurs.

Cette mesure permettra, dans une première phase, de remplacer les véhicules en circulation depuis plus de trente ans, ainsi que ceux dont l’âge varie entre 25 et 30 ans. À plus long terme, le reste du parc sera progressivement renouvelé, grâce notamment aux capacités de production locales qui devraient jouer un rôle important dans cette modernisation.

Entretien et réhabilitation des autoroutes

La réunion a également été l’occasion de faire le point sur le programme d’entretien des autoroutes. Un exposé a présenté les travaux déjà lancés ainsi que ceux programmés à court et moyen terme. Ces interventions concernent surtout la réparation et la réhabilitation des tronçons endommagés, afin d’assurer la sécurité des usagers et la pérennité des infrastructures.

Le gouvernement a aussi insisté sur la nécessité d’élaborer une approche globale de gestion et de maintenance, adaptée à l’importance stratégique de ces ouvrages.

Prévention des incendies de forêts

L’actualité a par ailleurs imposé la question environnementale, avec un rapport détaillé sur la campagne nationale de lutte contre les incendies de forêts pour l’année 2025. Le document a souligné l’efficacité de la stratégie anticipative mise en place par les pouvoirs publics, qui repose sur une mobilisation rapide des moyens humains et matériels. Le dispositif restera pleinement opérationnel jusqu’à la fin de la saison estivale, afin de limiter les risques et protéger le patrimoine forestier du pays.

Vers le déploiement de la 5G

Enfin, le gouvernement a étudié trois projets de décrets exécutifs relatifs à l’octroi de licences pour l’exploitation de réseaux de télécommunications mobiles de cinquième génération (5G). Ces autorisations ont été attribuées à ATM Mobilis, Optimum Telecom Algérie et Wataniya Telecom Algérie. Conformément à la loi en vigueur, elles permettront le développement et la fourniture de services 5G ouverts au grand public, marquant une étape importante dans la modernisation du secteur numérique national.

À travers ces décisions, le gouvernement confirme sa volonté d’agir simultanément sur plusieurs fronts : moderniser les transports, sécuriser les routes, protéger l’environnement et accélérer la transition numérique de l’Algérie.