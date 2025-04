Transport ferroviaire : mise en service officielle du nouveau train Béchar – Abadla

La Société nationale des transports ferroviaires (SNTF) a annoncé ce dimanche l’entrée en service du nouveau train Béchar – Abadla – Béchar, marquant une avancée majeure pour la mobilité régionale sur une distance de 100 km. Ce projet s’inscrit dans la continuité de la dynamique de modernisation du réseau ferroviaire national.

Un programme de quatre voyages quotidiens

Selon le communiqué de la SNTF, un programme de quatre dessertes journalières a été mis en place pour répondre aux besoins des usagers :

Ligne Abadla – Béchar : Départ de Abadla vers Béchar à 06h30 du matin. Deuxième départ de Abadla vers Béchar à 15h30 .

Ligne Béchar – Abadla : Départ de Béchar vers Abadla à 08h30 . Deuxième départ de Béchar vers Abadla à 17h30 .



La fréquence de ces voyages a été pensée pour faciliter les déplacements quotidiens, aussi bien pour des raisons professionnelles que personnelles, et pour encourager la dynamique économique locale.

Une synchronisation avec les trains de nuit

La SNTF a également précisé que les horaires du nouveau train Béchar – Abadla ont été adaptés pour tenir compte des liaisons existantes, notamment les trains de nuit Oran – Béchar – Oran. Cette organisation vise à assurer une parfaite complémentarité entre les différentes lignes et à offrir aux voyageurs des correspondances fluides.

Cette prise en compte des correspondances traduit la volonté de la SNTF de proposer une offre de transport plus cohérente et plus adaptée aux attentes des usagers, tout en maximisant l’utilisation du réseau existant.

Un projet inauguré par le président de la République

Il est à rappeler que le lancement de ce nouveau service ferroviaire intervient peu après son inauguration par le président de la République la semaine dernière. Ce geste symbolique souligne l’importance stratégique accordée par l’État à la modernisation des infrastructures de transport, en particulier dans les régions du sud.

Le développement du réseau ferroviaire dans cette zone est perçu comme un levier essentiel pour désenclaver les régions intérieures, faciliter la circulation des biens et des personnes et stimuler l’activité économique locale.

Un pas de plus vers la modernisation du réseau ferroviaire algérien

Avec ce nouveau tronçon Béchar – Abadla, la SNTF confirme sa stratégie d’extension progressive de son réseau vers les régions sahariennes, en répondant à une double exigence : l’amélioration de la qualité du service et le renforcement de la connectivité territoriale.

Ce projet s’inscrit aussi dans une démarche globale visant à promouvoir des transports publics sûrs, accessibles et confortables pour tous les Algériens.

L’entrée en service de cette ligne représente ainsi un nouveau jalon dans la modernisation du secteur ferroviaire algérien, et s’inscrit dans une vision de développement durable à long terme, en réduisant la pression sur les transports routiers et en proposant des alternatives plus écologiques.