Transport ferroviaire : La SNTF communique les nouveaux horaires pour cette ligne

La Société Nationale des Transports Ferroviaires (SNTF) a rendu publics les horaires officiels de la desserte reliant la capitale à la ville de Béjaïa. Cette ligne stratégique dessert plusieurs wilayas clés du centre du pays.

Afin de faciliter les déplacements des voyageurs et d’assurer une meilleure organisation du trafic, la SNTF a précisé les détails techniques de la liaison Alger – Béjaïa – Alger. Ce trajet, très fréquenté par les travailleurs et les étudiants, assure une connexion directe entre le littoral et les régions de l’intérieur.

Pour répondre à la demande locale, le train marquera des arrêts réguliers dans plusieurs gares importantes de son parcours. Les voyageurs pourront ainsi embarquer ou descendre aux stations suivantes : Boumerdès, Lakhdaria, Bouira, Beni Mansour et Draa El Mizane.

La SNTF a fixé les créneaux horaires afin de permettre une rotation quotidienne efficace entre les deux pôles urbains. Le train quitte la ville de Béjaïa dès 06h30 du matin en direction de la gare d’Agha à Alger, tandis que le trajet inverse est programmé pour un départ depuis la capitale à 14h33.

Cette organisation permet aux voyageurs en provenance de la vallée de la Soummam d’arriver à Alger durant la matinée et de repartir en milieu d’après-midi, leur offrant ainsi la possibilité d’effectuer leurs démarches et d’optimiser leurs déplacements sur une seule journée.

🟢 A LIRE AUSSI : SNTF : mise en place de tarifs exceptionnels pour les jeunes voyageurs

La carte verte de la SNTF : des réductions allant jusqu’à 40 %

La Carte Verte de la SNTF a été conçue pour transformer l’expérience des voyageurs réguliers en un parcours fluide et sans contraintes. En tant que titre de transport nominatif et permanent, elle libère l’usager de l’obligation de faire la queue aux guichets chaque matin, un avantage considérable pour les travailleurs et étudiants dont le temps est compté aux heures de pointe. Cette carte permet une circulation illimitée sur un trajet spécifique choisi par l’abonné, couvrant principalement les lignes de banlieue et les zones périurbaines.

En intégrant le train dans leur routine quotidienne grâce à ce sésame, les Algériens optent pour un mode de transport plus serein, évitant les embouteillages routiers tout en bénéficiant de la régularité des automotrices modernes de la compagnie nationale.

Une solution économique et accessible à tous

Sur le plan financier, la Carte Verte constitue l’investissement le plus rentable pour le budget transport des ménages. La SNTF propose une structure tarifaire dégressive très attractive : les économies commencent à 30 % pour un abonnement hebdomadaire et s’élèvent jusqu’à 40 % pour les formules mensuelles, trimestrielles ou annuelles. Pour rendre cet avantage encore plus accessible, la société permet même un paiement échelonné en trois versements pour l’abonnement annuel, une flexibilité rare qui encourage la fidélité des usagers.

L’adhésion est d’ailleurs simplifiée à l’extrême, puisqu’une simple photo d’identité et une copie de la pièce d’identité suffisent pour obtenir sa carte en gare. À travers ce dispositif, la SNTF ne se contente pas de transporter des passagers, elle démocratise l’accès à un transport écologique et durable sur l’ensemble du territoire national.