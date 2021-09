Transport ferroviaire : la modernisation de la SNTF au cœur du débat

Ce dimanche, les responsables et partenaires de la Société nationale des transports ferroviaires (SNTF) ont organisé une réunion virtuelle pour aborder et traiter les obstacles rencontrés par les projets de ladite société.

Étaient présents à cette réunion, le directeur général de la SNTF, Karim Ayache en l’occurrence, le directeur général de l’Agence nationale d’études et de suivi de la réalisation des investissements ferroviaires (ANESRIF), Azzedine Faridi, les cadres de la SNTF, en plus des chefs de projets de l’ANESRIF, indique un communiqué de la société.

La même source a ajouté que lors de ladite réunion, certains points ont été abordés, dont le plus important est la coordination et le traitement des différents obstacles rencontrés par les projets, notamment les projets de modernisation des lignes exploitées, ainsi que divers ateliers au niveau national, particulièrement en termes de priorité d’exploitation pour la société nationale, ainsi que les projets mis en œuvre par ses succursales.

Les directeurs de la SNTF et de l’ANESRIF soulignent l’importance des projets

La réunion a également abordé les différents systèmes de signalisation et de communication qui seront équipés dans les nouveaux projets, en plus de plusieurs points liés aux procédures administratives et à la coordination entre les deux parties.

Les deux directeurs généraux ont souligné l’importance de suivre et d’incarner les projets sur l’ensemble du territoire national, vu que ces derniers vont participer à l’évolution du transport ferroviaire de voyageurs comme de marchandises, ainsi que l’économie nationale. Pour cela, lesdits directeurs ont mis l’accent sur la nécessite d’intensifier les efforts des deux sociétés.

Ainsi, l’ANESRIF va entreprendre la mise en œuvre des programmes d’investissement sur le terrain, en assurant leur suivi et leur supervision, et en veillant au respect des règles d’exécution et des normes de perception des installations ferroviaires, tandis que la SNTF s’occupera de l’exploitation et de la gestion des structures et des lignes ferroviaires, et ce, après les avoir reçues de l’Agence.