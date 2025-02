Transport : Extension du métro, nouvelle ligne ferroviaire et modernisation des routes en 2025-2026

Le ministre des Travaux publics et des Infrastructures de base, Lakhdar Rekhroukh, a annoncé plusieurs avancées majeures dans le domaine des transports et des infrastructures.

Entre l’extension du métro d’Alger, le lancement d’une ligne ferroviaire stratégique ainsi que l’amélioration des réseaux routiers, ces projets visent à moderniser les infrastructures du pays et à soutenir son développement socioéconomique.

Deux nouvelles extensions du métro d’Alger livrées en 2026

Le métro d’Alger s’apprête à connaître une expansion significative avec la mise en service de deux nouvelles lignes au cours du second semestre 2026.

Ces extensions concernent les lignes Aïn Naâdja-Baraki et El-Harrach-Université des Sciences et de la Technologie Houari Boumediene (USTHB).

M.Rekhroukh a affirmé que les équipes ont déjà achevé les travaux de génie civil sur ces lignes et poursuivent à un rythme soutenu l’installation des équipements et des systèmes.

À terme, la ligne El-Harrach-USTHB constituera la première phase de l’extension du métro vers l’aéroport international d’Alger.

Actuellement, le réseau du métro d’Alger s’étend sur 19 km et relie la Place des Martyrs à Bachdjarah, Aïn Naâdja et El-Harrach. Avec l’ajout des nouvelles extensions, la longueur du réseau atteindra 33 km.

À plus long terme, les autorités ambitionnent d’étendre le métro sur 90 km, renforçant ainsi la mobilité urbaine et réduisant la congestion routière.

Un projet ferroviaire stratégique : Alger-Tamanrasset en chantier dès 2025

Autre annonce majeure du ministre : le lancement en 2025 des travaux de la ligne ferroviaire Alger-Tamanrasset, un projet prioritaire pour le gouvernement.

Il vise à relier le nord et le sud du pays, facilitant ainsi les échanges économiques et les investissements dans des wilayas stratégiques comme El Meniâa et Adrar, notamment dans le secteur agricole.

Le premier tronçon, entre Boughezoul et Kasr El Boukhari, sera entamé dans les prochains jours, tandis que les autres sections suivront en 2025.

Ce projet s’inscrit dans une dynamique de développement des infrastructures ferroviaires, avec une cadence accélérée pour plusieurs autres lignes en cours, comme celle reliant Ghar Djebilet (Tindouf) à Béchar, qui pourrait être livrée avant les délais contractuels.

Par ailleurs, la ligne ferroviaire dédiée au transport du phosphate à l’est du pays sera finalisée au premier semestre 2027, contribuant ainsi à l’essor du secteur minier et industriel.

Amélioration des infrastructures routières et portuaires

Le ministère des Travaux publics s’engage également dans l’amélioration des infrastructures routières.

Parmi les projets en cours figurent la finalisation de la pénétrante autoroutière de Batna, prévue pour la fin du premier semestre 2025, et la reprise des travaux de la pénétrante de Guelma dès cette année.

Concernant l’extension du port de Djen Djen (Jijel), les équipes ont déjà livré un tronçon de 27 km, et elles prévoient d’achever les autres sections en 2026.

Ce projet vise à renforcer les capacités portuaires et à améliorer la logistique du commerce maritime en Algérie.

Des exigences accrues pour la qualité et l’efficacité des projets

Lors de la réunion avec les directeurs des travaux publics et les cadres du secteur, le ministre a insisté sur la nécessité d’une meilleure gestion des projets. Il a souligné l’importance :

D’un encadrement rigoureux des études préalables afin d’éviter les surcoûts et les réévaluations budgétaires.

D’un contrôle strict de la qualité des travaux , garantissant le respect des délais et des normes.

De l’adoption de solutions innovantes , notamment pour adapter les infrastructures aux conditions climatiques des wilayas du sud.

Concernant le dédoublement des routes, il a précisé que le ministère déterminera les axes prioritaires en fonction de leur importance stratégique, du trafic ainsi que du volume de poids lourds. Les autorités réalisent actuellement une étude nationale pour élaborer un programme d’exécution fondé sur ces critères.