Transport en Algérie : réception de 559 bus en provenance de Chine et d’Allemagne

La Direction des industries militaires algériennes a réceptionné ces derniers jours plusieurs centaines de bus, provenant de partenaires internationaux, dans le cadre du renforcement du parc de transport public et militaire du pays.

Selon un communiqué du ministère de la Défense nationale, la dernière livraison en provenance de Chine, coordonnée via l’Entreprise de développement de l’industrie automobile de la Deuxième région militaire, a permis de recevoir 251 bus de différents types. La livraison a été effectuée simultanément sur les ports d’Alger et de Djendjen. Cette opération porte le total des bus importés depuis le début des acquisitions à 6 492 unités.

Parallèlement, le ministère a annoncé l’arrivée imminente d’une dernière cargaison en provenance d’Allemagne, estimée à 308 bus, qui sera réceptionnée au port de Mostaganem dans les prochains jours. Avec cette livraison, l’ensemble du programme d’importation atteindra un total de 6 800 bus, renforçant ainsi considérablement les capacités de transport national.

Ces acquisitions visent à moderniser le parc de véhicules, améliorer la mobilité sur l’ensemble du territoire et soutenir les missions logistiques de la Défense nationale. Le ministère souligne que ces initiatives s’inscrivent dans une stratégie plus large de partenariat avec des industriels étrangers, afin de garantir la qualité et la diversité des véhicules réceptionnés.

Avec la réception prochaine des derniers bus allemands, l’Algérie franchit une nouvelle étape dans la modernisation de ses infrastructures de transport, consolidant à la fois ses capacités civiles et militaires tout en s’appuyant sur des partenariats internationaux solides.

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Réception de 210 nouveaux bus au port de Jijel

Dans le cadre de la modernisation du parc national de transport de voyageurs, l’Établissement de développement de l’industrie de véhicules (EDIV), dépendant de la Direction des Fabrications Militaires (DFM) du Ministère de la Défense nationale (MDN), a réceptionné dimanche soir au port de Djen Djen (Jijel) une cargaison de 210 bus, a indiqué un communiqué de l’entreprise portuaire.

Cette opération s’inscrit dans le cadre du programme du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, visant l’importation de 10 000 nouveaux bus pour renouveler le parc national de transport de voyageurs. Selon le communiqué, cette initiative « est inscrite dans le cadre de la stratégie des autorités publiques visant à moderniser les moyens de transport et à renforcer les capacités du secteur au niveau national ».

Pour rappel, le port de Jijel avait déjà accueilli, mardi dernier, une cargaison de 380 bus, témoignant du déploiement régulier de ce programme d’envergure nationale.