Transport en Algérie : Plus de 100 nouveaux bus reçus au port d’Alger

La Direction des industries militaires du ministère de la Défense nationale, à travers l’Entreprise de développement de l’industrie automobile, a procédé ce vendredi, au niveau du port d’Alger, à la réception de la deuxième cargaison de bus, composée de 134 véhicules de différents types. Cette opération s’inscrit dans le cadre d’un vaste programme national visant à renforcer et moderniser le transport public de voyageurs.

Cette réception intervient dans le cadre de l’importation globale de 6 800 bus auprès de partenaires étrangers, notamment de la République populaire de Chine et de la République fédérale d’Allemagne. Ces acquisitions se font de manière progressive, avec des livraisons échelonnées afin de garantir une intégration optimale des nouveaux véhicules au sein du parc national existant.

L’opération s’inscrit dans la mise en œuvre du programme du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, Chef suprême des Forces armées et ministre de la Défense nationale, visant à l’importation de 10 000 nouveaux bus destinés au renouvellement de la flotte nationale de transport de passagers, aussi bien en milieu urbain qu’interurbain. Le programme fait l’objet d’un suivi personnel et rigoureux de la part du Général d’Armée, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale et Chef d’état-major de l’Armée nationale populaire, afin de garantir le respect des délais et des standards techniques.

Une modernisation stratégique du transport public

Au-delà de la simple réception des bus, cette opération s’inscrit dans une stratégie nationale de modernisation du parc de transport public, confronté depuis plusieurs années à un vieillissement important. Dans de nombreuses villes, une grande partie des bus en circulation dépasse la durée d’exploitation recommandée, générant des pannes fréquentes, des retards et un confort limité pour les passagers. La réception progressive de ces nouveaux véhicules permettra de réduire ces dysfonctionnements et d’améliorer la qualité des services.

Les nouveaux bus réceptionnés répondent à des normes modernes de sécurité et de confort, intégrant des dispositifs d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite, des systèmes anti-collision et une meilleure efficacité énergétique. Ces améliorations contribueront également à réduire l’empreinte environnementale du transport public, alignée sur les objectifs nationaux de développement durable.

La modernisation ne se limite pas au matériel roulant : elle comprend également une réorganisation des lignes et des horaires, avec une coordination entre autorités locales, opérateurs publics et privés, et structures de maintenance. L’objectif est de garantir un service plus régulier, sûr et confortable pour les millions de citoyens qui dépendent quotidiennement du transport collectif.

En outre, ce programme a un impact économique et social direct. Il crée des opportunités pour les ateliers de maintenance et les entreprises locales impliquées dans le soutien logistique des bus. Il contribue aussi à stimuler la confiance des citoyens dans le transport public, offrant une alternative fiable aux véhicules particuliers et réduisant la congestion dans les grandes villes.

Selon les services concernés, les opérations de réception se poursuivront dans les prochains jours, avec l’arrivée des quantités restantes prévues dans le cadre de ce programme. Une fois réceptionnés, les bus seront progressivement affectés aux différentes wilayas, en vue d’une mise en exploitation rapide et au bénéfice des usagers.