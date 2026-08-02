Transport en Algérie : les professionnels du secteur lancent un appel urgent à Tebboune

Alors que les accidents de la route continuent de faire des victimes en Algérie, le Syndicat national des transporteurs par taxis (SNTT) tire la sonnette d’alarme sur l’état du secteur du transport terrestre.

Dans un appel national adressé aux autorités, l’organisation réclame des mesures rapides pour renouveler le parc roulant, faciliter l’accès aux équipements professionnels et renforcer la sécurité routière.

Dans son communiqué, le SNTT estime que le secteur du transport terrestre traverse une période « délicate » qui nécessite des décisions à la hauteur des difficultés rencontrées par les professionnels. Il met notamment en avant le vieillissement d’une partie de la flotte, les difficultés d’entretien des véhicules et leurs conséquences sur l’activité des transporteurs.

Transport en Algérie : le SNTT réclame l’ouverture des importations pour renouveler le parc roulant

La principale revendication portée par le SNTT concerne la reprise organisée des importations liées aux moyens de production du transport terrestre. Le syndicat appelle à « l’ouverture urgente et organisée de l’importation » de plusieurs catégories d’équipements destinés aux professionnels.

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La demande concerne notamment :

Les bus de transport de voyageurs de différentes catégories ;

Les taxis de 5 et 9 places ;

Les camions de transport de marchandises de différentes capacités ;

Les pièces de rechange originales et homologuées ;

Les pneumatiques de toutes tailles ;

Les équipements techniques nécessaires à l’entretien et à la sécurité des véhicules.

Pour le SNTT, ces demandes ne représentent pas des avantages réservés aux professionnels du transport. Elles constituent, selon le syndicat, des moyens nécessaires pour « protéger les vies, améliorer le service public, renouveler le parc national et relever le niveau de sécurité routière ».

Sécurité routière en Algérie : les transporteurs alertent sur les conséquences du vieillissement des véhicules

Dans son appel, le SNTT souligne que les accidents de la circulation ne doivent plus être considérés comme de simples statistiques. Le syndicat évoque des pertes humaines, des blessés. Mais aussi des conséquences économiques pour les familles des professionnels dont l’activité est interrompue après l’immobilisation de leurs véhicules.

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L’organisation affirme s’appuyer sur une « longue expérience de terrain ». Et sur son contact quotidien avec les différentes catégories de transporteurs pour défendre ses propositions.

Elle estime également que les solutions sont désormais identifiées et qu’elles ne nécessitent plus, selon elle, la création de nouvelles commissions ou le prolongement des études sur le dossier.

Loi sur la circulation routière : le SNTT soutient l’application du nouveau texte avec une phase de sensibilisation

Par ailleurs, le SNTT affirme son soutien à l’application stricte de la nouvelle loi sur la circulation routière 26-09. Le syndicat considère ce texte comme un cadre juridique permettant de renforcer l’organisation du transport et la discipline sur les routes.

Toutefois, il demande l’organisation d’une période de sensibilisation avant l’entrée en vigueur complète des nouvelles dispositions. Cette phase devrait permettre aux professionnels et aux citoyens de mieux comprendre les nouvelles règles, selon l’organisation.

Le SNTT résume sa vision autour de trois éléments. Des véhicules adaptés, des professionnels formés et une application effective de la réglementation.

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En conclusion de son communiqué, le SNTT réaffirme sa disponibilité à accompagner les pouvoirs publics dans les projets de réforme du secteur. Elle appelle à des mesures considérées comme urgentes pour moderniser le transport terrestre et améliorer les conditions d’exercice des professionnels.

Le syndicat conclut son appel en rappelant que « l’avenir du transport en Algérie mérite des décisions courageuses et urgentes ». Tout en plaçant la sécurité des citoyens au centre de ses revendications.