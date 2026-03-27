Transport en Algérie : gratuité, -80 %… un nouveau dispositif social entre en vigueur

Dès le 29 mars 2026, un nouveau cap est franchi dans la politique sociale liée au transport en Algérie.

Le ministère de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme annonce l’entrée en vigueur de mesures concrètes qui touchent directement une catégorie souvent confrontée à des obstacles de mobilité.

Gratuité, réductions importantes, conditions d’accès encadrées, le dispositif redessine l’accès aux déplacements pour les personnes en situation de handicap, avec un impact immédiat sur leur quotidien.

Transport des personnes en situation de handicap : gratuité et réductions dès le 29 mars 2026

Le nouveau dispositif concerne les titulaires de la carte de « personne aux besoins spécifiques », ainsi que leurs accompagnateurs, à raison d’un seul par bénéficiaire.

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Dans le détail, plusieurs niveaux d’avantages sont appliqués selon le taux d’incapacité :

Gratuité totale :

Transport public urbain et semi-urbain pour toutes les personnes concernées

Transport routier interurbain, ferroviaire et maritime intérieur pour les personnes avec un taux d’incapacité entre 80 % et 100 %

Réduction de 80 % :

Transport routier, ferroviaire et maritime pour les personnes avec un taux d’incapacité entre 50 % et moins de 80 %

Réduction de 80 % sur le transport aérien intérieur (classe économique) :

Réservée aux personnes avec un taux d’incapacité de 100 %

Ces mesures entrent officiellement en application le dimanche 29 mars 2026, selon le communiqué du ministère.

Transport en Algérie : des avantages encadrés par des conventions avec les opérateurs

Le ministère précise que ces avantages s’appliquent uniquement auprès des opérateurs ayant signé des conventions avec le secteur de la solidarité nationale. Au total, 66 accords ont été conclus.

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Parmi les principaux acteurs concernés :

Air Algérie

Société d’exploitation du métro d’Alger

SETRAM (tramways)

Entreprise nationale de transport maritime de voyageurs

ETUSA (transport urbain et suburbain d’Alger)

SNTF (transport ferroviaire)

Entreprises publiques de transport de voyageurs (Centre, Est et Ouest)

Réseaux de transport urbain et semi-urbain à l’échelle nationale

Ce cadre contractuel garantit l’application des tarifs réduits et de la gratuité uniquement au sein de ces réseaux partenaires.

Prise en charge financière : le ministère de la Solidarité en première ligne

Le financement de ces mesures ne repose pas sur les opérateurs de transport. Le ministère indique que les coûts liés à la gratuité et aux réductions sont entièrement pris en charge par son budget, via les crédits alloués au secteur.

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Cette précision vise à assurer la continuité du service tout en évitant un impact direct sur les équilibres financiers des entreprises de transport.