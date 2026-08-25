Transport en Algérie : ces 16 wilayas reçoivent de nouveaux bus

Le renouvellement du parc national de bus se poursuit. Le ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et des Transports a annoncé ce mardi le lancement de la deuxième phase de dotation en véhicules neufs dans 16 wilayas. Ces bus sont destinés aux réseaux de transport urbain et suburbain.

Après Alger, Oran, Constantine et Annaba, qui avaient bénéficié de la première phase au printemps dernier, le programme s’étend désormais à d’autres régions du pays.

Deuxième phase du renouvellement du parc national : 16 wilayas reçoivent des bus neufs

La nouvelle opération touche plusieurs régions. Au Centre, elle concerne notamment Bouira, Médéa, Boumerdès, Tizi Ouzou et Aïn Defla. À l’Ouest, les wilayas de Tlemcen, Sidi Bel Abbès, Mascara, Saïda et Chlef sont concernées. À l’Est et dans le Sud, la liste comprend Batna, Skikda, El Tarf, Biskra, Djelfa et El Oued.

Cette répartition doit permettre d’élargir progressivement le renouvellement du parc au-delà des grandes métropoles. Le ministre Saïd Sayoud avait déjà annoncé devant les députés la distribution prochaine des bus importés à travers plusieurs wilayas.

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Les véhicules ne sont pas tous de même capacité. Le parc comprend différents modèles, allant des petits bus adaptés aux zones où la circulation est plus difficile jusqu’aux véhicules pouvant transporter une centaine de passagers. Selon le ministère, les bus livrés répondent aux normes techniques fixées dans le cadre du programme.

Ap rès les grandes villes, le programme des 10 000 bus s’élargit

Cette opération s’inscrit dans le programme de renouvellement de 10 000 bus décidé par le président Abdelmadjid Tebboune. Le suivi de sa mise en œuvre est assuré par le ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et des Transports.

Les premières livraisons avaient commencé en mars. Une cargaison de 568 bus avait alors été réceptionnée au port d’Alger, marquant le début des importations réalisées auprès de fournisseurs allemands et chinois. L’opération porte au total sur un premier lot de 6 800 véhicules.

La première phase avait été réservée aux quatre principales villes concernées par le programme. À Annaba, par exemple, 50 bus neufs de marque Tirsam avaient été mis en circulation afin de renforcer plusieurs lignes du réseau urbain.

Parc de bus : les nouvelles dotations doivent renforcer les réseaux urbains et suburbains

Au-delà du nombre de véhicules livrés, le programme répond à une difficulté bien connue des usagers : l’état vieillissant d’une partie du parc. Les pannes, le manque de confort et les irrégularités dans les rotations restent des problèmes récurrents sur certaines lignes.

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L’arrivée de nouveaux bus doit donc permettre de renforcer les lignes existantes et d’améliorer la régularité du service. Le renouvellement du parc peut également accompagner l’extension des réseaux vers les zones périphériques.

À Alger, l’ETUSA avait ainsi lancé 17 nouvelles lignes de bus fin avril, principalement en direction de quartiers périphériques.

Un renforcement attendu de la qualité du service de transport

Le renouvellement du parc constitue l’un des volets de la modernisation du transport public. Mais l’efficacité du programme dépendra aussi de la manière dont ces nouveaux véhicules seront exploités au quotidien.

La régularité des rotations, l’entretien des bus et la gestion des lignes seront déterminants pour améliorer réellement le service proposé aux usagers.

D’autres wilayas doivent encore bénéficier de nouvelles dotations dans les prochains mois. Le programme doit, à terme, s’étendre à l’ensemble du territoire national.

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