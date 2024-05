Transport de bagages : Algérie Ferries met en garde ses voyageurs

Aux portes de la saison estivale, l’afflux sur les voyages en bateau augmente. Les Algériens sont nombreux à faire appel aux services d’Algérie ferries pour rentrer dans leur pays. Quant à la compagnie maritime nationale, cette dernière a enregistré, ces derniers jours, quelques pagailles et désagréments à bord de ses voyages.

Dans ce sillage, Algérie Ferries revient dans un nouveau communiqué, mis en ligne en ce mardi 28 mai 2024, pour mettre en garde ses passagers.

Voyager en été 2024 : voici les consignes d’Algérie ferries pour ses passagers

En effet, dans le but d’une meilleure prise en charge des passagers qui voyagent en famille et pour assurer le respect des normes de sécurité, le transporteur maritime national appelle au respect de ses consignes et interdit ces comportements à bord de ses dessertes, à savoir :

le transport de plus de deux pièces de bagages à main pour chaque passager ;

Empiler et entasser les bagages sur les véhicules ;

Enlever les sièges du véhicule pour utiliser l’espace dans le transport de bagages ;

Atteler des remorques aux véhicules pour les utiliser aux transports de bagages ;

Transporter les bagages, après l’embarquement, du garage aux étages supérieurs.

Par ailleurs, la compagnie maritime nationale indique que des mesures strictes seront prises à l’encontre des voyageurs qui ne respectent pas ses consignes.

Profitant de l’augmentation du trafic maritime entre l’Algérie et l’Europe, en cette saison estivale, les trabendistes sont de plus en plus nombreux à voyager à bord des navires d’Algérie Ferries. En effet, ces commerçants traversent la Méditerranée avec d’énormes cargaisons de marchandises destinées à la revente et causent, le plus souvent, du chaos à bord des traversées, notamment à l’embarquement.

À LIRE AUSSI :

>> Algérie Ferries : 325 traversées vers l’Europe prévues pour l’été 2024

>> Air Algérie : la réception du nouveau siège social prévue pour ce lundi