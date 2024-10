Transport de bagages : Algérie Ferries met en garde ses passagers

Depuis plusieurs semaines de silence, la compagnie maritime nationale, Algérie Ferries, revient dans un nouveau communiqué pour mettre en garde ses passagers contre certaines pratiques à bord de ses navires, relatives au transport de bagages.

Le transporteur maritime national revient dans une nouvelle publication, mise en ligne sur sa page officielle, pour faire un rappel des mesures à respecter à bord de ses navires desservant la France, l’Espagne et l’Italie.

À LIRE AUSSI : Nouris Elbahr Ferries ouvre les réservations sur ses voyages: Alger-Marseille à partir de 18 000 DA

Algérie Ferries publie un rappel important concernant le transport de bagages

En effet, Algérie Ferries a publié un rappel à l’adresse de ses passagers. Ce nouveau communiqué concerne l’occupation des espaces communs et les couloirs de ses navires, il alerte contre certains comportements et pratiques d’incivisme de certains passagers.

Algérie ferries rappelle, qu’après l’embarquement, il est strictement interdit d’entreposer les bagages dans les espaces communs. Et de les déposer de manière anarchique dans les couloirs des navires et de perturber le confort des autres voyageurs.

Pour rappel, certaines personnes, après l’embarquement, récupèrent leurs bagages et effets personnels des garages. Et ce, pour les déposer un peu partout dans les espaces communs des navires de la compagnie maritime nationale, chose qui est strictement interdite.

Algérie Ferries interdit ces pratiques à bord de ses navires

« Soucieuse de leur confort et dans le respect des normes de sécurité en vigueur. Algérie Ferries rappelle qu’il est strictement interdit de placer leurs bagages et effets personnels dans les couloirs et les espaces communs. Et ce, de manière à obstruer la circulation« , lit-on dans le communiqué de la compagnie.

Par ailleurs, le transporteur maritime national rappelle que ces pratiques causent une gêne aux passagers et à l’équipage. Et elles compromettent leur sécurité pendant les voyages.

De ce fait, Algérie Ferries indique qu’il est strictement interdit de déplacer les bagages du garage vers les étages supérieurs. De plus, elle appelle à respecter les mesures susmentionnées et se réserve le droit de prendre les mesures légales contre les contrevenants.

Pour rappel, à de nombreuses reprises, Algérie Ferries alerte contre les comportements reflétant l’incivisme de certains passagers à bord de ses navires qui nuisent au bon déroulement des voyages.

À LIRE AUSSI : Les voyages en Algérie vont coûter plus cher en 2025 : nouvelle taxe pour les passagers aériens