Transport : Alger et Doha posent les bases d’un partenariat gagnant-gagnant

Dans le cadre d’une visite de travail officielle à l’État du Qatar, le ministre algérien des Transports, M. Saïd Saayoud, a signé avec son homologue qatari, Sheikh Mohammed bin Abdullah Al Thani, une importante convention de coopération dans le domaine des services de transport aérien.

Cet accord marque une nouvelle étape dans le renforcement des relations bilatérales entre les deux pays frères, avec pour objectif de stimuler les échanges économiques, faciliter la mobilité des personnes et des marchandises, et ouvrir de nouvelles perspectives de développement régional et international.

Vols sans restrictions et échanges facilités

La nouvelle convention offre aux compagnies aériennes désignées par les deux parties la possibilité d’exploiter un nombre illimité de vols passagers et cargo, sans contraintes de fréquence ni de capacité. Elle permettra également de connecter directement les aéroports algériens et qataris à d’autres destinations mondiales, sans passer par des intermédiaires.

🟢À LIRE AUSSI : Avec la participation de trois pays arabes… l’Algérie dévoile son méga-plan énergétique

Les ministres ont profité de cette occasion pour échanger sur les moyens de renforcer la coopération dans d’autres secteurs du transport, notamment maritime et portuaire. Un dialogue constructif s’est tenu dans un climat de fraternité, axé sur l’ouverture de nouveaux horizons communs.

Le Qatar, un modèle à suivre

Dans une interview accordée à l’agence de presse qatarie QNA, M. Saayoud a salué la réussite du Qatar dans le domaine des transports, mettant en avant l’excellence de ses infrastructures modernes et sa vision stratégique. Il a exprimé la volonté de l’Algérie de s’inspirer de cette expérience dans le cadre d’un partenariat gagnant-gagnant au service d’une croissance durable.

Le ministre a souligné que le Qatar est devenu un partenaire économique majeur pour l’Algérie, citant des investissements déjà bien ancrés dans des secteurs comme les télécommunications, la sidérurgie et l’agriculture. Aujourd’hui, cette collaboration s’élargit à un domaine important : le transport et la logistique.

Un projet de ligne maritime stratégique en préparation

Parmi les projets évoqués, figure l’ouverture d’une ligne maritime reliant Alger à Doha, avec escales en Tunisie, Libye, Égypte, Arabie saoudite et Oman. Ce projet ambitieux bénéficie du soutien direct du président algérien Abdelmadjid Tebboune, et s’inscrit dans une vision globale visant à renforcer les échanges commerciaux entre les deux rives de la Méditerranée et du Golfe.

Saayoud a également mis en lumière les réformes économiques profondes engagées en Algérie, notamment via la nouvelle loi sur l’investissement, qui offre un cadre clair, transparent et attractif. Il a invité les investisseurs qataris à saisir les opportunités offertes, affirmant : « Nous voulons que nos frères qataris jouent un rôle central dans la nouvelle dynamique économique de l’Algérie. »

🟢À LIRE AUSSI : Les Algériens s’enthousiasment : Tebboune accueille le professeur Zaghib à la Présidence

Le ministre a conclu sur une note d’optimisme, soulignant la volonté commune de bâtir un partenariat solide, fiable et exemplaire entre les deux pays : « Ce que nous avons vu du côté qatari reflète une détermination réelle à construire un partenariat stratégique. Nous ferons tout pour en faire un modèle réussi de coopération arabe intégrée.