Transport aérien : une compagnie émiratie de renom desservira bientôt Alger

L’Algérie attire de plus en plus l’attention des voyageurs internationaux, se positionnant comme une destination prisée par les amateurs d’expériences authentiques et d’aventures hors des sentiers battus. Ce regain d’intérêt s’étend bien au-delà des visiteurs individuels et des agences de voyages, touchant également les grandes compagnies aériennes.

Parmi ces dernières, Etihad Airways, acteur majeur du transport aérien des Émirats arabes unis, a récemment annoncé l’ajout d’Alger à son réseau international. Cette décision marque une nouvelle étape dans la reconnaissance du potentiel touristique algérien.

Etihad Airways reliera Abu Dhabi à Alger dès novembre 2025

Le 25 novembre, Etihad Airways a dévoilé son plan ambitieux d’expansion pour 2025, comprenant dix nouvelles destinations internationales. Alger, capitale algérienne, fait partie de cette liste. À partir du 7 novembre 2025, quatre vols hebdomadaires relieront Abu Dhabi à Alger. Selon Time Out Abu Dhabi, les billets sont d’ores et déjà en vente, avec un tarif de départ fixé à 2 280 dirhams émiratis pour un aller simple.

Cette ouverture de ligne s’inscrit dans une stratégie globale d’élargissement du réseau d’Etihad. L’intérêt porté à Alger témoigne de l’attrait grandissant de l’Algérie sur la scène touristique internationale, un statut renforcé par son classement parmi les cinq destinations les plus accueillantes en 2024 par le magazine américain Travel Off Path.

Un réseau en pleine expansion pour Etihad Airways

Outre Alger, Etihad Airways reliera également Tunis à Abu Dhabi dès le 1er novembre 2025, avec trois vols hebdomadaires. Parmi les autres nouvelles destinations annoncées figurent des villes clés comme Atlanta (États-Unis), Taipei (Taïwan), Phnom Penh (Cambodge) ou encore Krabi et Chiang Mai (Thaïlande). En tout, la compagnie vise à desservir plus de 90 destinations d’ici 2025 et ambitionne d’accueillir plus de 20 millions de passagers cette année-là.

Avec cette nouvelle dynamique, l’Algérie confirme son attractivité grandissante, non seulement comme un lieu de découverte culturelle et naturelle, mais aussi comme une plaque tournante du tourisme international en plein développement.