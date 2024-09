Transport aérien : un nouvel aéroport international bientôt implanté dans cette wilaya

La wilaya de Beni Abbes, située dans le sud-ouest de l’Algérie, s’apprête à franchir un nouveau cap avec la création d’un aéroport international. Ce projet ambitieux vise à transformer le paysage du transport aérien dans la région et à renforcer son développement économique.

Un aéroport international en projet à Béni Abbès

Selon l’Agence de presse algérienne (APS), le directeur des transports de Beni Abbes, Abdelmadjid Salmi, a récemment annoncé le lancement imminent d’une étude technique pour la construction de cet aéroport. Ce projet a reçu un coup d’accélérateur crucial après l’accord du Premier ministre, Nadir Larbaoui, qui a validé l’inclusion des études techniques dans le budget de l’année 2024. Salmi a indiqué que les premières démarches pour entamer les travaux de construction ont déjà été initiées, marquant ainsi une avancée significative dans la réalisation de ce projet.

La société de gestion des aéroports d’Oran a été désignée pour superviser la réalisation des études techniques, un pas essentiel pour assurer la viabilité du projet. La wilaya a également réservé un terrain de 3 430 hectares à Zghamra, une zone stratégique située à proximité de la route nationale numéro 6A, qui relie le sud-ouest du pays au nord. Cet emplacement a été choisi pour sa capacité à desservir efficacement la région et à faciliter l’accès aux infrastructures existantes.

Nouvel aéroport de Béni Abbès : une voie de développement pour la région

L’impact de cet aéroport international ne se limitera pas à l’amélioration des liaisons aériennes. En effet, la création de cette infrastructure devrait par ailleurs réduire l’isolement de Beni Abbes, en favorisant la mobilité des personnes et des biens.

De plus, ce projet représente une opportunité en or pour dynamiser les activités touristiques locales. En attirant des visiteurs nationaux et internationaux, il pourrait contribuer à la promotion des richesses culturelles et naturelles de la région.

L’aéroport international de Beni Abbes s’annonce comme un moteur de développement crucial pour cette région, promettant une meilleure connectivité et une relance des activités économiques.