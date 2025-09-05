Transport aérien : Tebboune ordonne l’ouverture d’une ligne directe vers ce pays d’Afrique

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a annoncé plusieurs décisions et mesures visant à renforcer la coopération économique africaine et à promouvoir les initiatives nationales, lors de l’ouverture de la quatrième édition du Salon du commerce intra-africain (IATF 2025) au Palais des Expositions des Pins Maritimes.

Au cours de sa visite, le président de la République a donné des instructions au PDG d’Air Algérie pour « l’ouverture d’une ligne aérienne commerciale vers N’Djamena, la capitale de la République du Tchad », soulignant que cette mesure s’inscrit dans le cadre du « renforcement du rapprochement africain et de la consolidation des relations entre les peuples algérien et tchadien ».

Avec cette nouvelle ligne, Air Algérie va renforcer davantage sa présence en Afrique et la position de son hub à l’aéroport international d’Alger. En avril dernier, la compagnie aérienne nationale a ouvert une nouvelle ligne entre Alger et Abuja avec une fréquence de « deux vols par semaine ».

Abdelmadjid Tebboune trace la voie pour une nouvelle économie algérienne

Avec la création de sa filiale dédiée aux lignes intérieures Domestic Airlines, Air Algérie peut désormais se développer davantage à l’international.

Le président Abdelmadjid Tebboune a également appelé à « l’allocation d’un port spécifique pour l’exportation de ciment« , mettant en avant l’importance stratégique de ce matériau pour stimuler les exportations nationales et diversifier l’économie algérienne.

L’Algérie accélère sa stratégie économique africaine

Dans ce contexte, le président de la République s’est arrêté au pavillon des startups et de l’industrie des tests médicaux, où il a souligné « le développement notable réalisé par ces entreprises pour répondre aux besoins du marché national », saluant les efforts des jeunes Algériens dans les domaines de l’innovation et de la recherche scientifique.

Ces décisions reflètent la volonté de l’État de renforcer l’intégration économique continentale et de valoriser les capacités nationales, notamment dans les secteurs du transport, de l’industrie et de l’innovation.