Transport aérien : nouvelles lignes vers l’Amérique et l’Afrique

Le territoire national s’ouvre de plus en plus vers le monde. Depuis le début de la saison estivale, l’Algérie a fait des efforts considérablement, notamment dans le domaine du transport aérien et maritime. En effet, de nombreuses nouvelles lignes ont été créées pour relier le sol algérien à des destinations internationales.

C’est le cas d’Air Algérie, qui a fait part de sa stratégie d’ici 2025. En effet, la compagnie nationale aérienne veut atteindre l’objectif d’un total de 60 destinations. Pour s’y faire, elle a lancé une consultation internationale pour l’acquisition de nouveaux avions. Ces derniers vont permettre l’ouverture d’autres nouvelles lignes directes.

Dans ce même sillage, le ministre des Transports, en l’occurrence Kamel Beldjoud, a fait part de la volonté de son département de créer de nouvelles lignes aériennes directes. Ces dernières vont répondre aux besoins des voyageurs algériens, en leur offrant un large choix de destinations.

Vers la création de nouvelles lignes aériennes directes à destination du continent américain

Lors de son audition par la commission des transports de l’assemblée populaire nationale, organisé ce lundi 24 octobre, le ministre des Transports a fait savoir que de nouvelles lignes aériennes seront lancées. Notamment, à destination de plusieurs aéroports d’Afrique et d’Amérique. Pour rappel, la compagnie aérienne nationale a précédemment renforcé son programme des vols vers les pays de l’Afrique. Notamment à destination d’Abidjan, Ouagadougou, Niamey, Bamako, Dakar.

Par ailleurs, Kamel Beljoud a également a fait part du renforcement de la flotte national avec de nouveaux engins. Et ce pour atteindre 71 appareils, dont cinq sont destinés au fret aérien. En ce qui concerne de la restructuration d’Air Algérie, ce projet serait bientôt achevé. Le ministre des Transports a également évoqué, l’ouverture des investissements en matière d’exploitation des services de transport aérien.

Dans un autre dossier, le ministre des Transports a fait savoir que l’Algérie dispose au total de 15 navires pour le transport de marchandise. Cependant, ce secteur rencontre quelques obstacles freinant le développement de ce secteur.