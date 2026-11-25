Le Premier ministre, Sifi Ghrieb, a présidé ce mercredi une réunion du gouvernement, indique un communiqué de ses services.

À l’entame de la séance, l’Exécutif a suivi un exposé consacré à l’état d’avancement de la mise en œuvre des décisions prises par le président de la République lors du Conseil des ministres du 8 novembre 2026, relatives au secteur de l’agriculture.

Dans le cadre des orientations stratégiques de l’État visant à promouvoir l’investissement national, le gouvernement s’est ensuite penché sur les perspectives d’ouverture du transport aérien et maritime aux capitaux privés.

À ce titre, l’Exécutif a souligné que cette libéralisation constitue une véritable opportunité pour les opérateurs économiques souhaitant investir dans le transport de voyageurs, le fret et les services logistiques.

L’objectif affiché est de créer une nouvelle dynamique au sein de ces deux secteurs névralgiques, considérés comme des leviers majeurs du développement économique durable.

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« En application des instructions du président de la République visant à ouvrir le marché national du transport aérien et maritime à de nouveaux opérateurs, les conditions juridiques, réglementaires et économiques nécessaires ont été réunies pour attirer les investisseurs privés et les encourager à contribuer au développement de ces activités », précise le communiqué.

Cap sur la libéralisation du transport aérien et maritime

Il s’agit également « d’accélérer le développement du fret aérien en renforçant les capacités d’intervention de nos entreprises à l’international, en élargissant les lignes desservies et en renouvelant la flotte afin d’accroître les capacités d’accueil et de répondre à la demande des opérateurs économiques ».

Par ailleurs, le gouvernement a examiné le Programme national de communication institutionnelle publique. Ce dispositif vise à instaurer une stratégie intégrée consacrant le principe constitutionnel du droit du citoyen à une information fiable et précise, tout en répondant à l’impératif de développer des programmes axés sur la participation et la proximité.

Communication publique et résilience forestière à l’ordre du jour

Ce programme adopte une approche globale englobant le renforcement des ressources humaines, l’adoption des solutions technologiques les plus récentes, la garantie d’une circulation transparente et efficace de l’information, ainsi que la mise en place d’indicateurs d’efficacité et de fiabilité.

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En dernier point, l’Exécutif a passé en revue le Plan national technique de réhabilitation des zones forestières sinistrées et de renforcement de leur résilience face aux changements climatiques.

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Élaboré en coordination avec les différents départements ministériels concernés et en concertation avec des experts en environnement, ce plan s’articule autour de l’évaluation et du diagnostic des dommages causés à la nature et à la biodiversité, classés selon le degré de gravité et l’urgence d’intervention.

Il prévoit également la restauration du couvert végétal, des mesures préventives pour la protection des populations, l’identification des secteurs chargés de sa mise en œuvre, ainsi que l’intégration de la dimension climatique dans la stratégie globale de prévention.