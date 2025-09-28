Transport aérien : le ministre de l’Intérieur fait le point sur la nouvelle compagnie nationale

Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et des Transports, Saïd Sayoud, a présidé une réunion de travail au Palais du gouvernement consacrée au suivi des projets sectoriels. Cette rencontre a permis d’examiner l’état d’avancement de plusieurs initiatives clés, notamment la mise en œuvre de la décision présidentielle portant création de la compagnie nationale de transport aérien intérieur.

Présentée comme un projet stratégique, cette compagnie aérienne vise à assurer une liaison régulière et complète entre les différentes régions du pays, avec une attention particulière portée aux wilayas du sud. Selon le ministre, l’entreprise est entrée en service en août 2025, avec un plan de développement ambitieux qui prévoit l’extension progressive de son réseau de vols intérieurs à l’horizon 2026.

Sécurité, confort et formation au cœur du projet

Lors de la réunion, un programme d’investissement a été détaillé concernant l’acquisition de nouveaux avions et le renforcement de la flotte aérienne. L’objectif est de garantir les plus hauts standards de sécurité et de confort pour les passagers.

Un accent particulier a été mis sur la formation et la qualification des pilotes et techniciens, ainsi que sur l’amélioration des services de maintenance et du soutien logistique. Ces mesures visent à doter la compagnie des compétences humaines et techniques nécessaires pour en faire un acteur national de référence.

Par ailleurs, le ministre a insisté sur la nécessité de développer des services spécifiques au profit des travailleurs du secteur des hydrocarbures, afin d’assurer la régularité de leurs déplacements vers les sites de production, sans négliger les autres catégories de passagers.

Un rapport présenté au cours de la réunion a exposé divers indicateurs de performance liés aux heures de vol, à la situation des travailleurs, aux équipements disponibles et aux coûts financiers du projet.

Vers une flotte plus moderne et compétitive

M. Sayoud a réaffirmé son engagement à poursuivre la dynamique de travail pour faire de cette compagnie un acteur majeur du transport aérien intérieur. Il a également salué le rôle déterminant de Hamza Benhamouda, président-directeur général d’Air Algérie, ainsi que des cadres et employés de la compagnie, qui ont contribué efficacement au lancement du projet en un temps record malgré les défis.

De son côté, M. Benhamouda a annoncé que la deuxième phase du programme de développement prévoit l’acquisition de 60 avions supplémentaires, une démarche qu’il considère comme un investissement stratégique dans l’avenir afin de disposer d’une flotte plus moderne, plus performante et adaptée aux besoins croissants du pays.