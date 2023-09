Transport aérien : lancement des vols depuis l’Algérie à destination de ce pays

Le ministre des Transports, Youcef Cherfa, a dévoilé le projet du lancement imminent d’une liaison aérienne reliant Alger à Addis-Abeba, la capitale de l’Éthiopie.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre des directives du président de la République visant à favoriser la fluidité des déplacements et à intensifier les échanges commerciaux entre l’Algérie et les nations africaines voisines.

Hier, la compagnie aérienne a inauguré son tout premier vol à destination d’Addis-Abeba, partant de l’aéroport international Houari Boumediene à Alger.

La nouvelle liaison aérienne baptisée « Alger – Addis-Abeba » sera opérée avec deux vols par semaine.

Cette extension du réseau aérien contribuera également à augmenter le nombre de nouvelles liaisons vers divers pays africains, portant ainsi le total à 23 vols.

Air Algérie : une nouvelle catégorie de réservation

Air Algérie a récemment annoncé le lancement d’une nouvelle catégorie de réservation, selon un communiqué publié le jeudi 7 septembre 2023.

Cette nouvelle classe tarifaire, désignée sous le nom d’Economy Premium, offre aux voyageurs d’Air Algérie une expérience économique améliorée qui présente de nombreux avantages.

La compagnie aérienne nationale a décrit cette initiative comme une transformation de la classe économique en une expérience similaire à la classe affaires.

L’Economy Premium est désormais disponible pour les vols de la compagnie aérienne reliant la France à l’Algérie. Les passagers de cette nouvelle classe bénéficieront d’avantages comparables à ceux de la classe affaires, le tout à un tarif de classe économique.

De plus, les détenteurs de billets de cette classe auront la possibilité de s’enregistrer aux comptoirs de la classe First, améliorant ainsi leur expérience de voyage. Cette nouvelle offre vise à offrir aux voyageurs un choix plus varié en termes de classe de réservation et à améliorer leur confort à bord.