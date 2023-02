Transport aérien: l’Algérie renforce le dispositif de contrôle des voyageurs

Un décret présidentiel évoquant la création d’un fichier national pour la collecte des données des voyageurs vers l’Algérie a été précédemment signé, notamment en 2021. Cependant, la publication récente d’un arrêté dans le journal officiel, numéro 8, a permis de savoir un peu plus sur ce nouveau fichier.

En effet, ce nouveau dispositif concerne le transport aérien. Les informations récoltées lors de chaque voyage seront transmises à l’Unité nationale d’informations des passagers, l’UNIP, chargée de la récolte et du stockage.

Transport aérien : création d’une unité chargée de la collecte des informations des passagers

Selon ce décret, à chaque vol, les compagnies aériennes, mais aussi les opérateurs de voyages, sont tenus de transmettre à l’UNIP les données des réservations portant le nom « Passenger Name Record PNR ». Ainsi que les données d’enregistrement et d’embarquement appelées » Advanced Passenger Informations API ». Cela concerne les données des voyageurs qui s’apprêtent à entrer, quitter ou transiter via le territoire national.

Selon ce même arrêté, la transmission de ces données se fera par voie électronique sécurisée. En revanche, dans le cas de défaillance technique, cette transmission doit se faire par le biais d’un autre moyen tout en assurant le même niveau de sécurité.

L’envoi des données de réservation PNR à l’UNIP se fera selon trois phases, confirme le décret ministériel. La première 48 heures avant le départ du vol, la deuxième 24 heures avant le vol. Et une dernière fois après le décollage du vol. En ce qui concerne les données d’enregistrement et d’embarquement, celles-ci doivent être envoyées au plus tard 30 minutes après le départ du vol en question.

Par ailleurs, le décret précise également que dans le cadre d’une menace liée à la défense et la sécurité nationale, l’UNIP peut demander le transfère des données PNR et API hors les délais fixés.

