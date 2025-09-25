Transport aérien et maritime: un député dénonce des billets à 1000€ qui ne devraient coûter que 70€

Le député de la diaspora, Abdelouahab Yagoubi, a écrit une lettre ouverte au Premier ministre et au ministre des Transports. Il y soulève les grands problèmes du transport maritime et aérien des voyageurs en Algérie, en insistant notamment sur le coût élevé des billets.

Le parlementaire critique vivement la « détérioration de la qualité de service » à bord des navires et des avions, ainsi qu’au sein des ports et aéroports algériens. Il pointe également du doigt la lenteur administrative à l’embarquement et au débarquement, et déplore les annulations ou modifications de vols sans compensation équitable.

Selon lui, « la situation du transport maritime et aérien demeure catastrophique« , malgré les récurrences, aucune solution concrète n’est apportée pour résoudre ses problèmes persistants : prix des billets excessivement chers, service inacceptable, procédures longues, manque de communication et absence de compensation juste en cas de perturbations.

Abdelouahab Yagoubi dévoile le coût réel des billets d’avion

Abdelouahab Yagoubi a principalement mis en lumière le problème des prix des billets, qu’il juge « toujours excessivement élevés« . Il dénonce un écart considérable entre le coût réel des trajets et le prix facturé aux passagers algériens.

S’appuyant sur des standards internationaux, le député estime qu’un vol d’une heure sur un Airbus A330 ou Boeing 7.7 coûterait environ 6 000 dollars américains à la compagnie (incluant salaires, kérosènes, entretien, taxes et amortissement de l’appareil).

Pour étayer ses critiques, Yagoubi cite l’exemple du vol Paris – Alger : selon lui, le coût opérationnel d’un tel trajet, de moins de deux heures, revient à 12 000 dollars, soit 24 000 dollars pour l’aller-retour. En divisant ce coût par 300 sièges, il estime le coût réel d’un billet de voyage en aller-retour à seulement 80 dollars, voire environ 70 euros. Or, les passagers algériens, notamment ceux de la diaspora, « déboursent jusqu’à 1000 euros pour un seul billet« .

Le député dénonce une « rente injustifiée »

Abdelouahab Yagoubi qualifie cette pratique de « rente injustifiée, voire une forme de racket« , ciblant directement les citoyens algériens. Il conclut que « sans la fidélité de la diaspora, les deux compagnies nationales Air Algérie et Algérie ferries auraient déjà fait faillite« .

Au-delà des aspects formels, le parlementaire exige la prise de mesures concrètes et urgentes. Et ce, pour mettre fin à la souffrance de millions d’Algériens à l’étranger, qui, chaque année, sont contraints d’épuiser leurs économies pour passer leurs vacances dans leurs pays et auprès de leurs familles.

