Transport aérien en Afrique : Air Algérie intègre le Top 5 des compagnies en 2026

Dans un marché aérien africain en pleine mutation, Air Algérie tire son épingle du jeu. Grâce à une flotte renforcée et un réseau international en pleine extension, elle devient l’un des cinq poids lourds du continent pour l’année 2026. Cette performance est soulignée par l’analyse « Africa in the Air » de l’ATTA et de l’OAG, qui place désormais le pavillon algérien au cœur de la croissance aéro-commerciale de la région.

Le ciel africain connaît une accélération sans précédent. Selon le rapport de l’Africa Travel and Tourism Association (ATTA), intitulé « L’Afrique dans les airs », l’offre de transport aérien sur le continent devrait bondir de 13,7 % au cours des dix premiers mois de 2026. Cette croissance porte le volume global à 182,4 millions de sièges, contre 160,4 millions sur la même période l’année précédente, confirmant la vitalité retrouvée du secteur.

Si l’Europe occidentale — France, Royaume-Uni, Italie et Pays-Bas en tête — alimente l’essentiel de la demande vers le Nord, l’Est et le Sud de l’Afrique, le Moyen-Orient n’est pas en reste. Avec 21,2 millions de sièges programmés pour 2026, cette zone s’affirme comme le second pilier de la connectivité aérienne du continent.

Air Algérie dans le top 5 des compagnies africaines offrant le plus de sièges en 2026

Selon les dernières analyses de l’OAG, l’Égypte consolide sa position de leader sur le continent avec une offre record de 30,9 millions de sièges d’ici octobre 2026. Bien que le marché égyptien affiche une progression solide de 12,6 %, il est talonné par l’Afrique du Sud dont la dynamique est encore plus spectaculaire. Avec 26,8 millions de sièges prévus sur la même période, le pays enregistre une croissance fulgurante de 19,6 % par rapport à l’exercice précédent.

Derrière le duo de tête, le Maroc confirme son statut de hub majeur avec 22,5 millions de sièges (+21,8 %). Il est suivi par l’Éthiopie qui signe une augmentation record de 31,2 % (17 millions de sièges). Enfin, le Kenya complète ce tableau de bord avec 10,2 millions de places disponibles, en croissance de 22,3 % par rapport à l’exercice 2025.

En tête des géants qui partagent le ciel africain, Ethiopian Airlines confirme son statut de leader incontesté avec plus de 23 millions de sièges prévus d’ici octobre. Le reste du Top 5 se compose d’EgyptAir et de Safair, qui affichent des capacités quasi identiques (environ 10,2 millions), suivies de la Royal Air Maroc (9,1 millions) et d’Air Algérie (7,3 millions). À elles seules, ces compagnies portent l’essentiel de la connectivité internationale du continent.

Air Algérie renforce sa flotte avec de nouveaux avions

Le Groupe Air Algérie a récemment officialisé l’acquisition de dix nouveaux Boeing 737 MAX 8, une commande majeure destinée à moderniser sa flotte et à renforcer sa compétitivité internationale. Le calendrier de livraison prévoit la réception de cinq appareils dès juillet 2026, suivis de cinq autres unités courant 2027, afin de densifier le réseau et d’élever les standards de confort.

Cet investissement s’inscrit dans une stratégie globale visant à transformer Alger en un hub incontournable entre l’Afrique, l’Europe et le reste du monde. En intégrant ces avions à sa flotte, la compagnie nationale optimise ses performances opérationnelles tout en se dotant des moyens nécessaires pour accompagner la croissance du trafic aérien sur le continent.

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