Transport aérien durable : Air Algérie mise sur une flotte éco-responsable

La compagnie aérienne nationale, Air Algérie, s’apprête à accueillir ses nouveaux avions, les premiers d’une commande de 16 aéronefs. Ces appareils de dernière génération sont conçus pour une consommation de carburant réduite.

En effet, ces nouveaux avions permettent une diminution des émissions de dioxyde de carbone d’environ 20%. Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la volonté de la compagnie aérienne nationale de transformer le transport aérien en Algérie vers un modèle plus respectueux de l’environnement.

À ce jour, les avions d’Air Algérie ne fonctionnent pas avec des énergies alternatives et pourtant Air Algérie affirme respecter les normes internationales en la matière. Avec la réception de ses nouveaux avions, elle s’apprête à rejoindre la liste des compagnies aériennes qui misent sur les énergies propres.

Des avions respectueux de l’environnement

Lors d’une session de formation organisée mercredi au siège de la direction générale d’Air Algérie, une présentation détaillée du plan environnemental de la compagnie a été faite. Les nouveaux avions, dont le premier est attendu prochainement selon les déclarations de Hamza Benhamouda, sont au cœur de cette stratégie grâce à leur efficacité énergétique.

Par ailleurs, cet engagement s’étend sur des activités non liées directement aux passagers. La division fret aérien applique les mêmes normes environnementales que le transport de voyageurs. La filiale Catering met en place des actions concrètes dont : la revalorisation des huiles usagées et des projets de recherche pour le recyclage des plastiques et autres déchets.

Cette stratégie permet à Air Algérie d’adopter une approche d’économie circulaire permettant de minimiser l’impact et les coûts de chaque étape.

Un pas de plus pour devenir leader de l’aviation en Afrique

Il est à rappeler que les émissions de carbone générées par l’aviation à l’échelle mondiale ne représentent que 2 à 3% des émissions totales, mais restent néanmoins significatives. Cette stratégie d’Air Algérie permet à la compagnie de contribuer à la diminution de ce taux.

En plus de l’aspect environnemental, l’arrivée des nouveaux avions d’Air Algérie permettra également à Air Algérie de renforcer sa position de plaque tournante reliant le continent africain aux quatre coins du monde. Notamment, grâce à l’ouverture de nouvelles lignes à destination de Kuala Lumpur, Zanzibar, Guangzou, N’Djamena et Libreville.

Le renforcement de la flotte nationale avec des avions de dernière génération, commandés auprès des géants de la construction aéronautique comme Boeing et Airbus, permettra à Air Algérie d’améliorer le confort de ses passagers lors de ses voyages et ainsi faire un pas de l’avant pour devenir leader de l’aviation en Afrique.

