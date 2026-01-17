Transport aérien : Air Algérie quitte l’aéroport de Heathrow à Londres à partir de cette date

Air Algérie s’apprête à opérer un changement notable dans sa présence au Royaume-Uni. À compter du 28 mars prochain, la compagnie aérienne nationale algérienne va cesser ses opérations à l’aéroport de Heathrow, l’un des plus grands hubs aériens d’Europe, pour transférer l’ensemble de ses vols vers l’aéroport de Stansted, situé au nord-est de Londres. Cette décision marque un tournant important dans la stratégie de la compagnie sur le marché britannique.

L’annonce a été faite vendredi soir sur les réseaux sociaux par Farès Rahmani, député de la quatrième circonscription de l’émigration algérienne, qui couvre notamment la Grande-Bretagne. À ce stade, aucune précision n’a été donnée quant au caractère temporaire ou définitif de ce transfert, et Air Algérie n’a pas encore publié de communiqué officiel pour en expliquer les contours.

Tous les vols concernés par le transfert

Selon les informations communiquées par le parlementaire, tous les vols opérés par Air Algérie vers Londres seront désormais assurés depuis l’aéroport de Stansted, y compris pour les passagers ayant réservé initialement leurs billets au départ ou à l’arrivée de Heathrow. Le député précise que cette décision a été prise pour des raisons opérationnelles internes à la compagnie, sans davantage de détails sur les motivations exactes de ce choix.

Il a également indiqué que les voyageurs ne souhaitant pas embarquer ou atterrir à Stansted auront la possibilité de demander le remboursement de leurs billets, une mesure destinée à limiter les désagréments liés à ce changement d’aéroport.

Un appel à renforcer la desserte du Royaume-Uni

Profitant de cette annonce, Farès Rahmani a appelé Air Algérie à élargir son réseau aérien vers l’Angleterre, estimant que la demande est réelle au sein de la communauté algérienne établie dans le pays. Il a notamment cité Manchester, grande ville du nord de l’Angleterre, comme une destination stratégique qui mériterait une liaison directe avec l’Algérie.

Cette proposition intervient dans un contexte où de nombreux voyageurs algériens résidant au Royaume-Uni réclament une meilleure couverture géographique et davantage de fréquences pour faciliter les déplacements familiaux et professionnels.

Stansted, un aéroport en pleine croissance

L’aéroport de Stansted, où Air Algérie a opéré son premier vol le 2 avril 2025, est situé à environ 56 kilomètres au nord-est de Londres. Il s’agit du troisième aéroport d’Angleterre en nombre de passagers, après Heathrow et Gatwick. Il est desservi par plusieurs moyens de transport, notamment le train express, le bus et le taxi, permettant de rejoindre le centre de Londres.

Actuellement, Air Algérie assure quatre vols par semaine entre Alger et Stansted. La compagnie poursuit par ailleurs son programme de modernisation de sa flotte, ayant réceptionné le 15 janvier dernier son troisième Airbus A330-900 Neo, dans le cadre d’une commande globale de dix appareils. Ce renouvellement vise à améliorer la qualité de service et à renforcer la compétitivité de la compagnie sur les lignes internationales.