Transport aérien : Air Algérie élargit sa flotte avec 16 nouveaux appareils

Air Algérie poursuit sa stratégie de modernisation de sa flotte avec l’annonce, ce jeudi 3 juillet, de l’acquisition de 16 avions neufs de type ATR. Cette décision a été révélée par le président-directeur général de la compagnie, Hamza Benhamouda, dans le cadre de la politique de renouvellement et d’expansion du parc aérien national.

À LIRE AUSSI : Permis de construire en Algérie : l’État s’attaque au chaos architectural

Cette nouvelle commande vient s’ajouter à un important contrat signé en 2023 avec les géants de l’aéronautique Boeing et Airbus. Celui-ci porte sur l’achat de 16 appareils long et moyen-courriers, répartis équitablement entre 8 Airbus A330-900 et 8 Boeing 737 Max-9. La livraison du premier avion issu de cette série est prévue pour septembre 2025, et les autres suivront progressivement, selon un calendrier défini conjointement entre les constructeurs et Air Algérie.

Air Algérie commande 16 nouveaux ATR pour renforcer ses vols intérieurs

Les nouveaux avions ATR, spécialisés dans les trajets régionaux et de courte distance, permettront à la compagnie nationale de renforcer son réseau intérieur. Le constructeur franco-italien ATR, codétenu par Airbus et le groupe industriel Leonardo, est reconnu pour la fiabilité et l’efficacité de ses appareils dans des conditions climatiques variées. Les avions produits par ATR peuvent transporter entre 48 et 78 passagers, ce qui en fait une solution idéale pour les dessertes domestiques.

À LIRE AUSSI : Kaylia Nemour, nouvelle ambassadrice d’Ooredoo Algérie

Air Algérie dispose déjà de 15 avions de type ATR 72-212A, chacun ayant une capacité de 66 places. Ces appareils sont principalement utilisés pour relier les différentes wilayas du pays, notamment les régions les plus éloignées ou mal desservies par d’autres moyens de transport. Le renforcement de cette flotte avec de nouveaux ATR devrait ainsi améliorer la fréquence des vols intérieurs, la couverture territoriale et la qualité du service offert aux voyageurs.

Air Algérie mise sur les ATR pour desservir l’Algérie en profondeur

Cette modernisation s’inscrit dans un contexte plus large de relance et de restructuration du secteur aérien algérien. En renouvelant sa flotte avec des appareils modernes, plus performants et moins gourmands en carburant, Air Algérie entend optimiser ses coûts d’exploitation, répondre aux exigences environnementales croissantes et se positionner plus efficacement sur le marché national et international.

À LIRE AUSSI : Révolution sur les plages algériennes : ce que prévoit la nouvelle loi

Avec cette double commande – ATR d’une part, Boeing et Airbus d’autre part – la compagnie affiche clairement son ambition de retrouver sa compétitivité et d’offrir à ses passagers une expérience de voyage plus sûre, plus confortable et plus régulière. Un signal fort adressé tant aux usagers qu’aux partenaires du secteur aérien.