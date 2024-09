Transport aérien : Air Algérie annonce la suspension de tous ses vols vers Bamako

La compagnie a précisé que cette suspension serait maintenue jusqu’à ce que la situation au Mali se stabilise et que l’espace aérien soit de nouveau accessible. Cette décision s’inscrit dans une série de mesures visant à assurer la sécurité des passagers et du personnel de la compagnie.

Malgré ces perturbations, Air Algérie n’a pas ralenti ses activités et cherche à offrir d’autres opportunités aux voyageurs. Dans un communiqué publié sur sa page officielle, la compagnie annonce la relance de la saison du tourisme saharien. À cette occasion, Air Algérie a confirmé la reprise de ses vols directs entre Paris et Djanet, une destination prisée pour ses paysages désertiques et ses attraits culturels uniques.

Reprises des vols Paris-Djanet chez Air Algérie

Désormais, les voyageurs peuvent réserver leurs vols au départ de l’aéroport de Paris Charles de Gaulle à destination de Djanet via le site de réservation de la compagnie ou dans ses agences. Cette relance s’inscrit dans une volonté de la compagnie de promouvoir le tourisme dans le sud algérien et d’attirer les voyageurs en quête de nouvelles expériences dans le Sahara.

« Reprise des vols d’Air Algérie de Paris-Charles de Gaulle vers Djanet. N’hésitez pas à visiter notre site web ou l’une de nos agences pour vos réservations », peut-on lire dans le communiqué.

Avec cette initiative, Air Algérie cherche non seulement à compenser les perturbations causées par la suspension des vols vers Bamako, mais aussi à stimuler l’économie touristique de la région saharienne. Djanet, joyau du désert algérien, devient ainsi une porte ouverte aux touristes en quête de découvertes uniques.