Transport aérien : 2 dossiers d’investisseurs privés à l’étude

Le secteur des transports en Algérie se renforce petit à petit, les compagnies aériennes et maritimes desservant l’Algérie tentent par tous les moyens de proposer de meilleures offres pour les voyageurs algériens. Dans ce sillage, le dossier de l’ouverture du secteur aérien aux investisseurs privés revient une nouvelle fois sur la scène.

En effet, lors d’une récente déclaration, le Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane, a fait savoir que le gouvernement intensifie ses efforts pour développer le secteur aérien, notamment, en augmentant le nombre des vols et des destinations.

Le Ministère étudie les dossiers de deux compagnies aériennes privées

Pour rappel, en 2021, le gouvernement avait annoncé l’ouverture du secteur aérien aux investisseurs privés. Cependant, depuis cette date, aucune nouvelle n’a été donnée et ce projet est resté en stand-by. Les différents ministres qui ont succédé au ministère des Transports ont même confirmé que ce projet est acté et des dossiers sont en phases d’étude.

De son côté, le Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane, a fait savoir, lors du débat, devant les députés sur « la déclaration de politique générale du gouvernement », que l’investissement dans le domaine des transports aérien et maritime est ouvert aux privés et sans aucune barrière dans ce sens.

Par ailleurs, le Premier ministre, cité par l’arabophone Ennahar, affirme qu’actuellement, il n’y a que deux dossiers d’investisseurs privés, qui sont à l’étude au niveau du ministère des Transports. Et regrette le manque d’intérêt des opérateurs économiques privés pour investir dans ce secteur.

Nouvelle compagnie low cost : où en est le projet FlyWestaf ?

Parmi les projets d’investissement privés dans le secteur aérien, FlyWestaf, qui espère devenir la première compagnie aérienne algérienne low cost. Rappelons, l’an dernier, les responsables de cette compagnie ont annoncé l’obtention du registre de commerce qui leur permet d’exercer leur activité. Cependant, depuis ce jour, aucune nouvelle n’a été donnée.

L’été dernier, la compagnie aérienne est revenue dans de nouvelles publications pour promettre des billets low cost depuis et vers l’Algérie. Et ce, sous condition que la compagnie obtienne les autorisations des autorités algériennes. « Si seulement on nous laisse décoller » écrit Chakib Ziani Cherif, le fondateur de FlyWestaf.

