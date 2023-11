Transport aérien : 16 500 vols supprimés début 2024 en France

Les aéroports français et les compagnies aériennes se préparent pour réduire le volume des vols desservant le ciel français. En effet, des milliers de vols vont être supprimés pendant plus de six semaines à partir du début de l’année prochaine.

En effet, cette réduction du trafic aérien, est la conséquence de l’adoption d’une nouvelle révolution technologique qui se prépare dans les coulisses du ciel français.

Pourquoi des milliers de vols seront supprimés début 2024 en France ?

Le contrôle aérien va enfin bénéficier d’une mise à jour informatique. Et ce, grâce à l’adoption du logiciel 4-Flight, développe par Thales. Un nouveau projet qui a nécessité un investissement d’un milliard d’euros pour les 30 prochaines années. 4-Flight permettra de prendre en charge plus d’avion, de mieux fluidifier et simplifier le trafic aérien en France.

Au total, trois millions de mouvements assurent la desserte de la France pour une année. L’adoption de ce nouveau logiciel risque de perturber les programmes aériens et les voyageurs, depuis et vers la France, seront confrontés à des milliers d’annulations en début de l’année 2024.

En effet, à partir du 9 janvier jusqu’au 14 février 2024, les compagnies aériennes vont réduire de 20% le volume de leurs vols au départ de Paris et de Beauvais, sur ordre de l’administration. Soit un total de 16 500 liaisons aériennes supprimées pendant cette période, dont 4 369 rien que pour Air France.

La compagnie aérienne française sera contrainte d’annuler une poignée de ses vols courts et moyen-courriers, selon les données de l’association pour coordination des horaires sur les aéroports français, COHOR. Ainsi, les compagnies aériennes devront décider quels vols seront annulés et quand puis informer le COHOR de cette décision. Cependant, selon la même association, les vols long-courriers seront préservés. Le nouveau système devra également être installé au niveau des aéroports de Brest et de Bordeaux avant novembre 2024.

| À LIRE AUSSI :

>> Algérie Ferries change le programme de ses traversées vers Marseille

>> Enregistrement des passagers : ASL Airlines annonce des changements