Transport à Alger – Ramadan 2023 : l’ETUSA rallonge ses horaires en soirée

L’Entreprise de Transport Urbain et Suburbain d’Alger, (ETUSA), a annoncé la mise en place d’un service de transport nocturne pendant les dix derniers jours du mois de Ramadan. En effet, l’ETUSA va rallonger ses horaires. Et ce, dans le but de faciliter les déplacements des citoyens et répondre à leurs besoins de manière pratique pendant les soirées du mois sacré. En tout cas, il s’agit des déclarations de l’entreprise susmentionnée, dévoilées par le biais d’un communiqué publié sur sa page Facebook officielle.

Selon la même source, l’ETUSA assurera ce service de transport nocturne durant les dix derniers jours du mois sacré en mettant à disposition des citoyens 73 bus. Ceux-ci couvriront 57 lignes spécifiques. Dans ce sillage, il convient de noter que les voyages seront disponibles avec une fréquence allant de 20 à 40 minutes pour offrir un service efficace et rapide aux passagers.

En ce qui concerne les horaires de travail, le service sera disponible de 20h00 à 02h00 du matin, permettant ainsi aux citoyens de se déplacer pendant ces heures clés du mois de Ramadan.

Voici le programme de transport d’ETUSA

On rappellera que le programme de transport comprendra plusieurs points de départs, notamment La place 1er mai, la place Audin, La Place des Martyres, Ain Naadja, Chevally, Benaknoun… Pour avoir plus de détails, on vous laisse le programme détaillé, ci-après :